https://ria.ru/20220704/obse-1800152427.html

Белорусской делегации отказали в визе для участия в сессии ПА ОБСЕ

Белорусской делегации отказали в визе для участия в сессии ПА ОБСЕ - РИА Новости, 04.07.2022

Белорусской делегации отказали в визе для участия в сессии ПА ОБСЕ

Председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных сообщил, что белорусской делегации было отказано в визе для... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:51

2022-07-04T16:51

2022-07-04T16:51

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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных сообщил, что белорусской делегации было отказано в визе для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ."Белорусской делегации отказано в визе для участия в летней сессии ПА ОБСЕ", - сказал Савиных, комментируя неучастие делегации белорусского парламента в сессии ПА ОБСЕ 2-6 июля в Бирмингеме. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.Депутат заявил, что "это говорит об очень серьезных процессах, которые происходят в мире и в международных отношениях под влиянием стран коллективного Запада"."По сути дела, мы видим, что они отказываются от честного, открытого диалога, от обмена мнениями, разрушая все традиции парламентской дипломатии и парламентского взаимодействия", - подчеркнул Савиных.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220704/obse-1800056111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, обсе, бирмингем