Белорусской делегации отказали в визе для участия в сессии ПА ОБСЕ
Белорусской делегации отказали в визе для участия в летней сессии ПА ОБСЕ в Бирмингеме
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных сообщил, что белорусской делегации было отказано в визе для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
"Белорусской делегации отказано в визе для участия в летней сессии ПА ОБСЕ", - сказал Савиных, комментируя неучастие делегации белорусского парламента в сессии ПА ОБСЕ 2-6 июля в Бирмингеме. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.
Депутат заявил, что "это говорит об очень серьезных процессах, которые происходят в мире и в международных отношениях под влиянием стран коллективного Запада".
"По сути дела, мы видим, что они отказываются от честного, открытого диалога, от обмена мнениями, разрушая все традиции парламентской дипломатии и парламентского взаимодействия", - подчеркнул Савиных.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.