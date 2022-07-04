https://ria.ru/20220704/mototsikly-1800144268.html

Производство электромотоциклов Aurus Merlon планируют запустить в 2024 году

Производство электромотоциклов Aurus Merlon планируют запустить в 2024 году - РИА Новости, 04.07.2022

Производство электромотоциклов Aurus Merlon планируют запустить в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. Серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году, завил журналистам глава... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:22

2022-07-04T16:22

2022-07-04T16:47

авто

россия

денис мантуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800067723_0:60:3098:1803_1920x0_80_0_0_3241face0084699aa1d390d1effd3f9e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. Серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году, завил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В 2024 году", - ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022".Мантуров также добавил, что уже прокатился на электромотоцикле Aurus, новинка министру понравилась.Согласно информации в официальном Telegram-канале Минпромторга, название мотоцикла выбрано неслучайно: Мерлон - это зубец Кремлевский стены, а мотоцикл создаётся для сопровождения официальных делегаций.Разработчик новинки - ФГУП "НАМИ". Прототип электромотоцикла был представлен на международной выставке "Иннопром-2022". Отмечается, что работа над основными конструкторскими и дизайнерскими решениями уже завершена.Мотоцикл Merlon способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость - 200 км/ч, запас хода - 200 километров.

https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796468397.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, денис мантуров