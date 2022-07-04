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Производство электромотоциклов Aurus Merlon планируют запустить в 2024 году - РИА Новости, 04.07.2022
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Производство электромотоциклов Aurus Merlon планируют запустить в 2024 году
Производство электромотоциклов Aurus Merlon планируют запустить в 2024 году - РИА Новости, 04.07.2022
Производство электромотоциклов Aurus Merlon планируют запустить в 2024 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. Серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году, завил журналистам глава... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:22
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авто
россия
денис мантуров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. Серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году, завил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В 2024 году", - ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022".Мантуров также добавил, что уже прокатился на электромотоцикле Aurus, новинка министру понравилась.Согласно информации в официальном Telegram-канале Минпромторга, название мотоцикла выбрано неслучайно: Мерлон - это зубец Кремлевский стены, а мотоцикл создаётся для сопровождения официальных делегаций.Разработчик новинки - ФГУП "НАМИ". Прототип электромотоцикла был представлен на международной выставке "Иннопром-2022". Отмечается, что работа над основными конструкторскими и дизайнерскими решениями уже завершена.Мотоцикл Merlon способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость - 200 км/ч, запас хода - 200 километров.
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авто, россия, денис мантуров
16:22 04.07.2022 (обновлено: 16:47 04.07.2022)
 
Производство электромотоциклов Aurus Merlon планируют запустить в 2024 году

Мантуров: производство электромотоциклов Aurus Merlon планируют запустить в 2024 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектрический мотоцикл Aurus Merlon
Электрический мотоцикл Aurus Merlon - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Электрический мотоцикл Aurus Merlon. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости/Прайм. Серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году, завил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В 2024 году", - ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2022".
Мантуров также добавил, что уже прокатился на электромотоцикле Aurus, новинка министру понравилась.
Согласно информации в официальном Telegram-канале Минпромторга, название мотоцикла выбрано неслучайно: Мерлон - это зубец Кремлевский стены, а мотоцикл создаётся для сопровождения официальных делегаций.
Разработчик новинки - ФГУП "НАМИ". Прототип электромотоцикла был представлен на международной выставке "Иннопром-2022". Отмечается, что работа над основными конструкторскими и дизайнерскими решениями уже завершена.
Мотоцикл Merlon способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость - 200 км/ч, запас хода - 200 километров.
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