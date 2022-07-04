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Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 04.07.2022
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Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 04.07.2022
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы продолжают из-за установившейся жары работать в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:22
2022-07-04T12:22
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают из-за установившейся жары работать в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."В столицу возвращается сильная жара. Сегодня лето еще дает нам "отдышаться" – в первый день июля в городе до +22℃, но уже с завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков, столбики термометров вновь будут достигать отметки +30℃. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.Сообщается, что городские службы в цикличном режиме проводят мойку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, держат под особым контролем в жаркие дни – объекты инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, на них усилен контроль противопожарной безопасности и частота профилактических осмотров оборудования, в ночное время обильно поливают зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники.В комплексе городского хозяйства порекомендовали горожанам избегать длительного пребывания на солнце.
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городское хозяйство москвы, москва
12:22 04.07.2022
 

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве
Автомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Автомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают из-за установившейся жары работать в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"В столицу возвращается сильная жара. Сегодня лето еще дает нам "отдышаться" – в первый день июля в городе до +22℃, но уже с завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков, столбики термометров вновь будут достигать отметки +30℃. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что городские службы в цикличном режиме проводят мойку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, держат под особым контролем в жаркие дни – объекты инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, на них усилен контроль противопожарной безопасности и частота профилактических осмотров оборудования, в ночное время обильно поливают зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники.
В комплексе городского хозяйства порекомендовали горожанам избегать длительного пребывания на солнце.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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