Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве
Автомобиль коммунальной службы проводит аэрацию воздуха в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают из-за установившейся жары работать в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"В столицу возвращается сильная жара. Сегодня лето еще дает нам "отдышаться" – в первый день июля в городе до +22℃, но уже с завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков, столбики термометров вновь будут достигать отметки +30℃. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что городские службы в цикличном режиме проводят мойку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, держат под особым контролем в жаркие дни – объекты инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, на них усилен контроль противопожарной безопасности и частота профилактических осмотров оборудования, в ночное время обильно поливают зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники.
В комплексе городского хозяйства порекомендовали горожанам избегать длительного пребывания на солнце.