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Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.07.2022
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Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин
Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.07.2022
Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин
Россия традиционно сильна своей инженерной школой - это большое преимущество, которое недопустимо растерять, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:28
2022-07-04T15:28
технологии
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Россия традиционно сильна своей инженерной школой - это большое преимущество, которое недопустимо растерять, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Россия традиционно сильна своей инженерной школой. Часто повторяю, что это наше большое преимущество и недопустимо его растерять. В партнерстве с высокотехнологичными компаниями мы запустили масштабный проект по созданию на базе вузов передовых инженерных школ... Всего это 30 университетов", - сказал Мишустин на пленарной сессии "Иннопром-2022".По его словам, инженерные школы будут специализироваться в различных отраслях: от тяжелого машиностроения и авиационной техники до искусственного интеллекта и ядерной энергетики."Они смогут подготовить тысячи современных инженеров, способных решать самые сложные задачи", - отметил премьер.Мишустин добавил, что, конечно, важно создать все возможности для того, чтобы максимально быстро доводить идеи, разработки до практического воплощения, в том числе за счет потенциала инжиниринговых центров, которых в стране 76."Нужно четко сфокусировать ресурсы на решении задач коммерциализации научных достижений, доведения лабораторных технологий и продуктов до промышленных образцов", - сказал он.
https://ria.ru/20220704/mishustin-1800119883.html
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технологии, михаил мишустин, иннопром
15:28 04.07.2022
 
Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Россия сильна инженерной школой, это преимущество недопустимо растерять

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки "Иннопром-2022" на тему: "Промышленный переход: опыт лидеров"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки Иннопром-2022 на тему: Промышленный переход: опыт лидеров - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки "Иннопром-2022" на тему: "Промышленный переход: опыт лидеров"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Россия традиционно сильна своей инженерной школой - это большое преимущество, которое недопустимо растерять, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Россия традиционно сильна своей инженерной школой. Часто повторяю, что это наше большое преимущество и недопустимо его растерять. В партнерстве с высокотехнологичными компаниями мы запустили масштабный проект по созданию на базе вузов передовых инженерных школ... Всего это 30 университетов", - сказал Мишустин на пленарной сессии "Иннопром-2022".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает международную промышленную выставку Иннопром-2022 в МВЦ Екатеринбург-Экспо - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
14:54
Мишустин призвал выработать подходы к преодолению вызовов в промышленности
По его словам, инженерные школы будут специализироваться в различных отраслях: от тяжелого машиностроения и авиационной техники до искусственного интеллекта и ядерной энергетики.
"Они смогут подготовить тысячи современных инженеров, способных решать самые сложные задачи", - отметил премьер.
Мишустин добавил, что, конечно, важно создать все возможности для того, чтобы максимально быстро доводить идеи, разработки до практического воплощения, в том числе за счет потенциала инжиниринговых центров, которых в стране 76.
"Нужно четко сфокусировать ресурсы на решении задач коммерциализации научных достижений, доведения лабораторных технологий и продуктов до промышленных образцов", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки Иннопром-2022 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
15:08
Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям
 
ТехнологииМихаил МишустинИннопром
 
 
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