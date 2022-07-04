https://ria.ru/20220704/mishustin-1800128760.html
Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин
Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.07.2022
Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин
Россия традиционно сильна своей инженерной школой - это большое преимущество, которое недопустимо растерять, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:28
2022-07-04T15:28
2022-07-04T15:28
технологии
михаил мишустин
иннопром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800118844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53b0adef820e20bb78a08c6b435be21d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Россия традиционно сильна своей инженерной школой - это большое преимущество, которое недопустимо растерять, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Россия традиционно сильна своей инженерной школой. Часто повторяю, что это наше большое преимущество и недопустимо его растерять. В партнерстве с высокотехнологичными компаниями мы запустили масштабный проект по созданию на базе вузов передовых инженерных школ... Всего это 30 университетов", - сказал Мишустин на пленарной сессии "Иннопром-2022".По его словам, инженерные школы будут специализироваться в различных отраслях: от тяжелого машиностроения и авиационной техники до искусственного интеллекта и ядерной энергетики."Они смогут подготовить тысячи современных инженеров, способных решать самые сложные задачи", - отметил премьер.Мишустин добавил, что, конечно, важно создать все возможности для того, чтобы максимально быстро доводить идеи, разработки до практического воплощения, в том числе за счет потенциала инжиниринговых центров, которых в стране 76."Нужно четко сфокусировать ресурсы на решении задач коммерциализации научных достижений, доведения лабораторных технологий и продуктов до промышленных образцов", - сказал он.
https://ria.ru/20220704/mishustin-1800119883.html
https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800123814.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800118844_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b82c6b6176cefbec0eccffcb9cab67cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, михаил мишустин, иннопром
Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Россия сильна инженерной школой, это преимущество недопустимо растерять
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Россия традиционно сильна своей инженерной школой - это большое преимущество, которое недопустимо растерять, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Россия традиционно сильна своей инженерной школой. Часто повторяю, что это наше большое преимущество и недопустимо его растерять. В партнерстве с высокотехнологичными компаниями мы запустили масштабный проект по созданию на базе вузов передовых инженерных школ... Всего это 30 университетов", - сказал Мишустин
на пленарной сессии "Иннопром-2022".
По его словам, инженерные школы будут специализироваться в различных отраслях: от тяжелого машиностроения и авиационной техники до искусственного интеллекта и ядерной энергетики.
"Они смогут подготовить тысячи современных инженеров, способных решать самые сложные задачи", - отметил премьер.
Мишустин добавил, что, конечно, важно создать все возможности для того, чтобы максимально быстро доводить идеи, разработки до практического воплощения, в том числе за счет потенциала инжиниринговых центров, которых в стране 76.
"Нужно четко сфокусировать ресурсы на решении задач коммерциализации научных достижений, доведения лабораторных технологий и продуктов до промышленных образцов", - сказал он.