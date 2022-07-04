https://ria.ru/20220704/mishustin-1800128760.html

Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин

Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.07.2022

Россия сильна своей инженерной школой, заявил Мишустин

Россия традиционно сильна своей инженерной школой - это большое преимущество, которое недопустимо растерять, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:28

2022-07-04T15:28

2022-07-04T15:28

технологии

михаил мишустин

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Россия традиционно сильна своей инженерной школой - это большое преимущество, которое недопустимо растерять, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Россия традиционно сильна своей инженерной школой. Часто повторяю, что это наше большое преимущество и недопустимо его растерять. В партнерстве с высокотехнологичными компаниями мы запустили масштабный проект по созданию на базе вузов передовых инженерных школ... Всего это 30 университетов", - сказал Мишустин на пленарной сессии "Иннопром-2022".По его словам, инженерные школы будут специализироваться в различных отраслях: от тяжелого машиностроения и авиационной техники до искусственного интеллекта и ядерной энергетики."Они смогут подготовить тысячи современных инженеров, способных решать самые сложные задачи", - отметил премьер.Мишустин добавил, что, конечно, важно создать все возможности для того, чтобы максимально быстро доводить идеи, разработки до практического воплощения, в том числе за счет потенциала инжиниринговых центров, которых в стране 76."Нужно четко сфокусировать ресурсы на решении задач коммерциализации научных достижений, доведения лабораторных технологий и продуктов до промышленных образцов", - сказал он.

https://ria.ru/20220704/mishustin-1800119883.html

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800123814.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, михаил мишустин, иннопром