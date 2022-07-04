Пасечник рассказал, кто может возглавить Лисичанск
Пасечник допустил, что Лисичанск возглавит один из представителей бывшей горадминистрации
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на руководящие посты в Лисичанске будут назначаться опытные, подготовленные к этому люди, не исключено, что из представителей бывшей администрации.
"Я думаю, мы подберем, кого-то из, наверное, действующих руководителей территории нашей традиционной, как мы ее называем, с которой мы начинали нашу операцию по освобождению, достаточно опытного, подготовленного, потому что времени на раскачку, к большому сожалению, у нас нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Говоря об администрации, он указал, что она будет пополняться "за счет проживающих на территории самого Лисичанска людей, которые имеют достаточный опыт работы в данном направлении либо работали в администрации города Лисичанска".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".