https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800043171.html

Пасечник рассказал, кто может возглавить Лисичанск

Пасечник рассказал, кто может возглавить Лисичанск - РИА Новости, 04.07.2022

Пасечник рассказал, кто может возглавить Лисичанск

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на руководящие посты в Лисичанске будут назначаться опытные, подготовленные к этому люди, не исключено, что из... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:28

2022-07-04T11:28

2022-07-04T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на руководящие посты в Лисичанске будут назначаться опытные, подготовленные к этому люди, не исключено, что из представителей бывшей администрации."Я думаю, мы подберем, кого-то из, наверное, действующих руководителей территории нашей традиционной, как мы ее называем, с которой мы начинали нашу операцию по освобождению, достаточно опытного, подготовленного, потому что времени на раскачку, к большому сожалению, у нас нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Говоря об администрации, он указал, что она будет пополняться "за счет проживающих на территории самого Лисичанска людей, которые имеют достаточный опыт работы в данном направлении либо работали в администрации города Лисичанска".Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лисичанск, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр