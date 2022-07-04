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Запад зашел слишком далеко в "войне против журналистов", заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2022
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Запад зашел слишком далеко в "войне против журналистов", заявил Лавров
Запад зашел слишком далеко в "войне против журналистов", заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2022
Запад зашел слишком далеко в "войне против журналистов", заявил Лавров
Москва заинтересована в том, чтобы "война против журналистов" закончилась, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:49
2022-07-04T16:12
в мире
россия
москва
франция
европарламент
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы "война против журналистов" закончилась, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.По его словам, "травля" российских журналистов за рубежом началась давно и обрела такие масштабы, что "дальше терпеть было нельзя"."Мы честно предупреждали, что будем отвечать зеркально на грубейшие нарушения обязательств, которые Запад брал на себя... Мы не начинали эту войну против журналистов, мы заинтересованы в том, чтобы ее закончить, но я не вижу, как Запад может прекратить свои бесчинства, потому что он зашел слишком далеко, ему остановиться теперь невозможно без потери лица", - сказал Лавров.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.На фоне российской специальной военной операции на Украине против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html
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Лавров: "Мы не начинали эту войну против журналистов"
Москва заинтересована в том, чтобы "война против журналистов" закончилась, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой. По его словам, "травля" российских журналистов за рубежом началась давно и обрела такие масштабы, что "дальше терпеть было нельзя". "Мы честно предупреждали, что будем отвечать зеркально на грубейшие нарушения обязательств, которые Запад брал на себя... Мы не начинали эту войну против журналистов, мы заинтересованы в том, чтобы ее закончить, но я не вижу, как Запад может прекратить свои бесчинства, потому что он зашел слишком далеко, ему остановиться теперь невозможно без потери лица", - сказал Лавров.
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в мире, россия, москва, франция, европарламент, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:49 04.07.2022 (обновлено: 16:12 04.07.2022)
 
Запад зашел слишком далеко в "войне против журналистов", заявил Лавров

Лавров: Запад уже не сможет остановить "войну против журналистов" без потери лица

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы "война против журналистов" закончилась, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.
По его словам, "травля" российских журналистов за рубежом началась давно и обрела такие масштабы, что "дальше терпеть было нельзя".
"Мы честно предупреждали, что будем отвечать зеркально на грубейшие нарушения обязательств, которые Запад брал на себя... Мы не начинали эту войну против журналистов, мы заинтересованы в том, чтобы ее закончить, но я не вижу, как Запад может прекратить свои бесчинства, потому что он зашел слишком далеко, ему остановиться теперь невозможно без потери лица", - сказал Лавров.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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