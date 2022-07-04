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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 55,24 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 55,24 рубля - РИА Новости, 04.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 55,24 рубля
Рубль несколько ослаб в понедельник к иностранным валютам: доллар вырос до 55,24 рубля, евро - до 57,75 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:11
2022-07-04T19:11
2022-07-04T19:12
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рубль несколько ослаб в понедельник к иностранным валютам: доллар вырос до 55,24 рубля, евро - до 57,75 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подорожал на 74 копейки, до 55,24 рубля, евро - на 1,21 рубля, до 57,75 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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19:11 04.07.2022 (обновлено: 19:12 04.07.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 55,24 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 55,24 рубля, евро — до 57,75