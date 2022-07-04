https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1800000104.html

Источник прокомментировал позицию МИД России по событиям в Каракалпакстане

Источник прокомментировал позицию МИД России по событиям в Каракалпакстане - РИА Новости, 04.07.2022

Источник прокомментировал позицию МИД России по событиям в Каракалпакстане

Москва считает события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, власти республики действуют грамотно, ситуация под контролем, заявил РИА Новости источник РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:27

2022-07-04T09:27

2022-07-04T09:47

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

узбекистан

каракалпакстан

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва считает события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, власти республики действуют грамотно, ситуация под контролем, заявил РИА Новости источник в МИД РФ."Внутреннее дело. Ситуация под контролем. Власти действуют грамотно с уважением к своему народу. Сил не допустить провокаций достаточно", - сказал собеседник агентства.В административном центре Каракалпакии Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок был восстановлен. На следующий день власти региона заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также и комендантский час с 19.00 мск до 05.00 мск. В воскресенье Мирзиёев провел видеоселекторное совещание со всеми районами Каракалпакии. Он заявил, что в ходе беспорядков в Нукусе есть жертвы среди мирного населения и правоохранителей. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.Мирзиёев 2 июля в ходе поездки в Нукус предложил сохранить в действующей конституции страны пункты о суверенитете Каракалпакии, а также о праве республики на выход из состава Узбекистана. Депутаты парламента Узбекистана в понедельник единогласно проголосовали за сохранение статей 70, 71, 72, 73, 74, 75 конституции Узбекистана в текущей редакции.Республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.

https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html

узбекистан

каракалпакстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), узбекистан, каракалпакстан, политика