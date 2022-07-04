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Россия доставила на Украину и в Донбасс еще 290 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину и в Донбасс еще 290 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.07.2022
Россия доставила на Украину и в Донбасс еще 290 тонн гуманитарной помощи
Почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи уже передано из России на Украину и в Донбасс, только в понедельник - 290 тонн, сообщил руководитель Межведомственного... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:10
2022-07-04T22:10
2022-07-04T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
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донбасс
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи уже передано из России на Украину и в Донбасс, только в понедельник - 290 тонн, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В России в понедельник на пунктах сбора подготовлено свыше 42 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для отправки на Украину и в Донбасс."На Украину и (в) республики Донбасса (со 2 марта 2022 года) доставлено 39 622,8 тонны, проведено 1 258 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки три - в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 216 тонн гуманитарной помощи. Четвертого июля 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 290,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь
Россия доставила на Украину и в Донбасс еще 290 тонн гуманитарной помощи
Минобороны: Россия в понедельник доставила на Украину и в Донбасс 290 тонн гумпомощи