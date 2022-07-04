https://ria.ru/20220704/gumpomosch-1800221453.html

Россия доставила на Украину и в Донбасс еще 290 тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину и в Донбасс еще 290 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.07.2022

Россия доставила на Украину и в Донбасс еще 290 тонн гуманитарной помощи

Почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи уже передано из России на Украину и в Донбасс, только в понедельник - 290 тонн, сообщил руководитель Межведомственного... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T22:10

2022-07-04T22:10

2022-07-04T22:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412492_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f5ff3fd5279cb37bdf5c45ae4f06ea60.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти 40 тысяч тонн гуманитарной помощи уже передано из России на Украину и в Донбасс, только в понедельник - 290 тонн, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В России в понедельник на пунктах сбора подготовлено свыше 42 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для отправки на Украину и в Донбасс."На Украину и (в) республики Донбасса (со 2 марта 2022 года) доставлено 39 622,8 тонны, проведено 1 258 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки три - в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 216 тонн гуманитарной помощи. Четвертого июля 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 290,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь