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В Германии раскрыли тревожную правду о прекращении поставок газа из России - РИА Новости, 04.07.2022
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В Германии раскрыли тревожную правду о прекращении поставок газа из России
В Германии раскрыли тревожную правду о прекращении поставок газа из России - РИА Новости, 04.07.2022
В Германии раскрыли тревожную правду о прекращении поставок газа из России
Критическая зависимость немецкой промышленности и населения от поставок российского газа грозит тревожными последствиями для страны в случае прекращения подачи... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:36
2022-07-04T19:02
россия
германия
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Критическая зависимость немецкой промышленности и населения от поставок российского газа грозит тревожными последствиями для страны в случае прекращения подачи топлива, пишет Focus.Издание опубликовало материал, в котором собрало ответы на самые актуальные вопросы относительно последствий прекращения поставок российского горючего.В статье отмечается, что из 40 миллионов немецких домохозяйств половина отапливается газом, и 55 процентов из них получает его из России. Около 37 процентов импортируемого газа в Германии приходится на нужды промышленности, при этом 15 процентов потребляет химико-фармацевтическая отрасль.В случае введения наивысшего уровня опасности из-за нехватки топлива правительство сможет лимитировать потребление газа и влиять на тарифы."Цена в таком случае может взлететь до небес, увеличиться в пять, а то и в десять раз", — предупреждает Focus.В то же время издание успокоило население — домохозяйства и предприятия социальной сферы получат приоритет при распределении газа.Отмечается также, что без отопления пережить зиму в Германии невозможно — средние температуры в январе достигают четырех градусов ниже нуля.В статье подчеркивается, что немцам придется "радикально" экономить энергию: отапливать не все помещения в жилище, отказаться от духовки, готовить на электричестве, начать пользоваться дровяной печью.Помимо прочего, государству придется смириться с взлетевшими ценами на газ, так как "отменить дефицит" оно не в состоянии. Все это приведет к волне банкротств и росту напряжения в обществе.Несмотря на все старания властей, быстро перейти на другие источники энергии не получится. Германию ждет рост безработицы, бедности, госдолга, при этом ВВП может сократиться на целых восемь процентов, подытожил Focus.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220704/germaniya-1800125754.html
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россия, германия, в мире
18:36 04.07.2022 (обновлено: 19:02 04.07.2022)
 
В Германии раскрыли тревожную правду о прекращении поставок газа из России

Focus: без российских поставок немцам придется радикально экономить газ и перейти на дрова

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Критическая зависимость немецкой промышленности и населения от поставок российского газа грозит тревожными последствиями для страны в случае прекращения подачи топлива, пишет Focus.
Издание опубликовало материал, в котором собрало ответы на самые актуальные вопросы относительно последствий прекращения поставок российского горючего.
В статье отмечается, что из 40 миллионов немецких домохозяйств половина отапливается газом, и 55 процентов из них получает его из России. Около 37 процентов импортируемого газа в Германии приходится на нужды промышленности, при этом 15 процентов потребляет химико-фармацевтическая отрасль.
В случае введения наивысшего уровня опасности из-за нехватки топлива правительство сможет лимитировать потребление газа и влиять на тарифы.
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"Цена в таком случае может взлететь до небес, увеличиться в пять, а то и в десять раз", — предупреждает Focus.
В то же время издание успокоило население — домохозяйства и предприятия социальной сферы получат приоритет при распределении газа.
Отмечается также, что без отопления пережить зиму в Германии невозможно — средние температуры в январе достигают четырех градусов ниже нуля.
В статье подчеркивается, что немцам придется "радикально" экономить энергию: отапливать не все помещения в жилище, отказаться от духовки, готовить на электричестве, начать пользоваться дровяной печью.
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Несмотря на все старания властей, быстро перейти на другие источники энергии не получится. Германию ждет рост безработицы, бедности, госдолга, при этом ВВП может сократиться на целых восемь процентов, подытожил Focus.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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