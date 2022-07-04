https://ria.ru/20220704/germaniya-1800125754.html

В Германии ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России

В Германии ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России - РИА Новости, 04.07.2022

В Германии ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России

Германские банки опасаются массовых дефолтов после снижения поставок газа из России, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:17

2022-07-04T15:17

2022-07-04T15:34

экономика

германия

россия

канада

газпром

siemens

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Германские банки опасаются массовых дефолтов после снижения поставок газа из России, сообщил Bloomberg."Газпром" ранее сократил прокачку топлива по экспортному маршруту, заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные немецкой компанией Siemens. Как заявили представители корпорации, агрегаты не получится отправить обратно из-за введенных Оттавой антироссийских санкций."Банки в Германии будут вынуждены откладывать дополнительные средства для покрытия потенциального всплеска дефолтов, если страну отключат от российского газа", — сообщило агентство со ссылкой на высокопоставленных работников финансовой отрасли.Как отмечается в статье, этот сценарий приведет к рецессии в крупнейшей экономике Европы. Кредиторы особенно обеспокоены запланированными работами по техническому обслуживанию газопровода, соединяющего Германию с Россией. Существует вероятность того, что после их завершения поставки не возобновятся, заявили два ведущих банкира, пожелавшие остаться неназванными.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220701/ukaz-1799672474.html

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германия

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, германия, россия, канада, газпром, siemens