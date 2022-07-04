https://ria.ru/20220704/germaniya-1800125754.html
В Германии ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России
В Германии ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России - РИА Новости, 04.07.2022
В Германии ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России
Германские банки опасаются массовых дефолтов после снижения поставок газа из России, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:17
2022-07-04T15:17
2022-07-04T15:34
экономика
германия
россия
канада
газпром
siemens
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150554/37/1505543752_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_9c86d4b8a3682be5d1bcf2bde1e52d72.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Германские банки опасаются массовых дефолтов после снижения поставок газа из России, сообщил Bloomberg."Газпром" ранее сократил прокачку топлива по экспортному маршруту, заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные немецкой компанией Siemens. Как заявили представители корпорации, агрегаты не получится отправить обратно из-за введенных Оттавой антироссийских санкций."Банки в Германии будут вынуждены откладывать дополнительные средства для покрытия потенциального всплеска дефолтов, если страну отключат от российского газа", — сообщило агентство со ссылкой на высокопоставленных работников финансовой отрасли.Как отмечается в статье, этот сценарий приведет к рецессии в крупнейшей экономике Европы. Кредиторы особенно обеспокоены запланированными работами по техническому обслуживанию газопровода, соединяющего Германию с Россией. Существует вероятность того, что после их завершения поставки не возобновятся, заявили два ведущих банкира, пожелавшие остаться неназванными.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220701/ukaz-1799672474.html
https://ria.ru/20220702/rubl-1799838760.html
германия
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150554/37/1505543752_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_aa98debc2243e7ba29c997e551025ca8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, канада, газпром, siemens
15:17 04.07.2022 (обновлено: 15:34 04.07.2022)
В Германии ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России
Bloomberg: немецкие банки ждут массовых дефолтов после сокращения поставок газа из России