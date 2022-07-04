https://ria.ru/20220704/evakuatsiya-1800220112.html

В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса

В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 04.07.2022

В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса

Почти 22,5 тысячи человек въехало за минувшие сутки в Россию с территории Донбасса и опасных районов Украины, заявил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T22:01

2022-07-04T22:01

2022-07-04T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

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михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти 22,5 тысячи человек въехало за минувшие сутки в Россию с территории Донбасса и опасных районов Украины, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 412 человек, в том числе 3 455 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 313 020 человек, из которых 364 743 ребенка", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донбасс

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, киев, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины