https://ria.ru/20220704/evakuatsiya-1800220112.html
В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса
В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 04.07.2022
В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса
Почти 22,5 тысячи человек въехало за минувшие сутки в Россию с территории Донбасса и опасных районов Украины, заявил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:01
2022-07-04T22:01
2022-07-04T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
киев
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773834572_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_efb88cb61221e34da16939f16f1d7eea.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти 22,5 тысячи человек въехало за минувшие сутки в Россию с территории Донбасса и опасных районов Украины, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 412 человек, в том числе 3 455 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 313 020 человек, из которых 364 743 ребенка", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773834572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e2482d096e1a88cf61f3016df7723f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, киев, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса
Минобороны: почти 22,5 тысячи человек въехали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса