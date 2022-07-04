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В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/evakuatsiya-1800220112.html
В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса
В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 04.07.2022
В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса
Почти 22,5 тысячи человек въехало за минувшие сутки в Россию с территории Донбасса и опасных районов Украины, заявил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:01
2022-07-04T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
киев
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти 22,5 тысячи человек въехало за минувшие сутки в Россию с территории Донбасса и опасных районов Украины, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 412 человек, в том числе 3 455 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 313 020 человек, из которых 364 743 ребенка", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
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в мире, украина, донбасс, киев, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
22:01 04.07.2022
 
В Россию въехали еще около 22,5 тысячи человек с Украины и из Донбасса

Минобороны: почти 22,5 тысячи человек въехали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан из ДНР и ЛНР
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти 22,5 тысячи человек въехало за минувшие сутки в Россию с территории Донбасса и опасных районов Украины, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 412 человек, в том числе 3 455 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 313 020 человек, из которых 364 743 ребенка", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассКиевМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы Украины
 
 
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