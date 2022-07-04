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Премьер Польши призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики - РИА Новости, 04.07.2022
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Премьер Польши призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики
Премьер Польши призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики - РИА Новости, 04.07.2022
Премьер Польши призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики
Евросоюзу для обеспечения своей энергетической безопасности нужно временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, включая уголь, отказавшись РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T23:01
2022-07-04T23:47
олаф шольц
польша
германия
украина
евросоюз
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Евросоюзу для обеспечения своей энергетической безопасности нужно временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, включая уголь, отказавшись от зеленой энергетики, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в авторской статье, опубликованной газетой Financial Times."Зеленый переход не может быть осуществлен за счет базовой безопасности (Евросоюза. — Прим. ред.). И если ситуация вынуждает нас к этому, то мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии. Даже если краткосрочный возврат к углю означает отсрочку наших амбициозных климатических целей, он может быть необходимым условием сохранения сильного европейского общества", — написал политик.В статье польский премьер отметил существующую в ЕС инфляцию, угрозу нехватки топлива для миллионов граждан и рост цен на электроэнергию в регионе. Польское правительство, по его словам, "уже давно призывает к изменениям, которые заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители".Министерство климата и окружающей среды Польши отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.Также канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал граждан страны настраиваться на то, что сложная экономическая ситуация, связанная с инфляцией, высокой стоимостью на энергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок, в обозримое время не изменится.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.
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олаф шольц, польша, германия, украина, евросоюз, матеуш моравецкий
23:01 04.07.2022 (обновлено: 23:47 04.07.2022)
 
Премьер Польши призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики

FT: Моравецкий призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики из-за энергетического кризиса

© AP Photo / Robert F. BukatyВетряная электростанция Седлбэк-Ридж в Карфагене, штат Мэн, США
Ветряная электростанция Седлбэк-Ридж в Карфагене, штат Мэн, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Ветряная электростанция Седлбэк-Ридж в Карфагене, штат Мэн, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Евросоюзу для обеспечения своей энергетической безопасности нужно временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, включая уголь, отказавшись от зеленой энергетики, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в авторской статье, опубликованной газетой Financial Times.
"Зеленый переход не может быть осуществлен за счет базовой безопасности (Евросоюза. — Прим. ред.). И если ситуация вынуждает нас к этому, то мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии. Даже если краткосрочный возврат к углю означает отсрочку наших амбициозных климатических целей, он может быть необходимым условием сохранения сильного европейского общества", — написал политик.
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В статье польский премьер отметил существующую в ЕС инфляцию, угрозу нехватки топлива для миллионов граждан и рост цен на электроэнергию в регионе. Польское правительство, по его словам, "уже давно призывает к изменениям, которые заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители".
Министерство климата и окружающей среды Польши отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
Также канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал граждан страны настраиваться на то, что сложная экономическая ситуация, связанная с инфляцией, высокой стоимостью на энергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок, в обозримое время не изменится.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.
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Олаф ШольцПольшаГерманияУкраинаЕвросоюзМатеуш Моравецкий
 
 
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