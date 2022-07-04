https://ria.ru/20220704/energetika-1800225799.html

Премьер Польши призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики

Премьер Польши призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики - РИА Новости, 04.07.2022

Премьер Польши призвал ЕС отказаться от зеленой энергетики

Евросоюзу для обеспечения своей энергетической безопасности нужно временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, включая уголь, отказавшись РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T23:01

2022-07-04T23:01

2022-07-04T23:47

олаф шольц

польша

германия

украина

евросоюз

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Евросоюзу для обеспечения своей энергетической безопасности нужно временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, включая уголь, отказавшись от зеленой энергетики, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в авторской статье, опубликованной газетой Financial Times."Зеленый переход не может быть осуществлен за счет базовой безопасности (Евросоюза. — Прим. ред.). И если ситуация вынуждает нас к этому, то мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии. Даже если краткосрочный возврат к углю означает отсрочку наших амбициозных климатических целей, он может быть необходимым условием сохранения сильного европейского общества", — написал политик.В статье польский премьер отметил существующую в ЕС инфляцию, угрозу нехватки топлива для миллионов граждан и рост цен на электроэнергию в регионе. Польское правительство, по его словам, "уже давно призывает к изменениям, которые заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители".Министерство климата и окружающей среды Польши отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.Также канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал граждан страны настраиваться на то, что сложная экономическая ситуация, связанная с инфляцией, высокой стоимостью на энергию, дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок, в обозримое время не изменится.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220621/energiya-1796910024.html

https://ria.ru/20220622/evropa-1797302425.html

польша

германия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олаф шольц, польша, германия, украина, евросоюз, матеуш моравецкий