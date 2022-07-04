https://ria.ru/20220704/eksportery-1800127195.html

РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров

РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров - РИА Новости, 04.07.2022

РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличил количество выставок и бизнес-миссий для отечественных компаний, а также расширил их... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:27

2022-07-04T15:27

2022-07-04T15:27

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

иннопром

экономика

технологии

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличил количество выставок и бизнес-миссий для отечественных компаний, а также расширил их географию, рассказал на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Сейчас самый действенный инструмент продвижения на рынке - это деловые миссии и выставки. Российский экспортный центр нарастил их количество до конца года, а также расширил географию", - сказал Прохоренко.По его словам, добавлены страны Юго-Восточной и Центральной Азии, латиноамериканского региона, Африки и традиционно – рынки СНГ."А на 20 июля запланировано проведение бизнес-миссии в ЮАР", - заключил Прохоренко.Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.

https://ria.ru/20220617/obmen-1796346559.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иннопром, экономика, технологии