Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/eksportery-1800127195.html
РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров
РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров - РИА Новости, 04.07.2022
РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличил количество выставок и бизнес-миссий для отечественных компаний, а также расширил их... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:27
2022-07-04T15:27
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
иннопром
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800127345_108:404:3031:2048_1920x0_80_0_0_3f793740693ae3920715c34f917a69db.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличил количество выставок и бизнес-миссий для отечественных компаний, а также расширил их географию, рассказал на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко."Сейчас самый действенный инструмент продвижения на рынке - это деловые миссии и выставки. Российский экспортный центр нарастил их количество до конца года, а также расширил географию", - сказал Прохоренко.По его словам, добавлены страны Юго-Восточной и Центральной Азии, латиноамериканского региона, Африки и традиционно – рынки СНГ."А на 20 июля запланировано проведение бизнес-миссии в ЮАР", - заключил Прохоренко.Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
https://ria.ru/20220617/obmen-1796346559.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800127345_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_0113daa9098157ad0d39818c73c6dcbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иннопром, экономика, технологии
15:27 04.07.2022
 

РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров

© РИА Новости / Павел БедняковСтенд Made in Russia на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Стенд Made in Russia на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Стенд Made in Russia на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличил количество выставок и бизнес-миссий для отечественных компаний, а также расширил их географию, рассказал на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.

"Сейчас самый действенный инструмент продвижения на рынке - это деловые миссии и выставки. Российский экспортный центр нарастил их количество до конца года, а также расширил географию", - сказал Прохоренко.

По его словам, добавлены страны Юго-Восточной и Центральной Азии, латиноамериканского региона, Африки и традиционно – рынки СНГ.

"А на 20 июля запланировано проведение бизнес-миссии в ЮАР", - заключил Прохоренко.

Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 21:33Петербургский международный экономический форум — 2022
РЭЦ и Росаккредитация наладят работу по программе "Сделано в России"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ИннопромЭкономикаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала