РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров
© РИА Новости / Павел БедняковСтенд Made in Russia на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Стенд Made in Russia на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличил количество выставок и бизнес-миссий для отечественных компаний, а также расширил их географию, рассказал на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
"Сейчас самый действенный инструмент продвижения на рынке - это деловые миссии и выставки. Российский экспортный центр нарастил их количество до конца года, а также расширил географию", - сказал Прохоренко.
По его словам, добавлены страны Юго-Восточной и Центральной Азии, латиноамериканского региона, Африки и традиционно – рынки СНГ.
"А на 20 июля запланировано проведение бизнес-миссии в ЮАР", - заключил Прохоренко.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
"Сейчас самый действенный инструмент продвижения на рынке - это деловые миссии и выставки. Российский экспортный центр нарастил их количество до конца года, а также расширил географию", - сказал Прохоренко.
По его словам, добавлены страны Юго-Восточной и Центральной Азии, латиноамериканского региона, Африки и традиционно – рынки СНГ.
"А на 20 июля запланировано проведение бизнес-миссии в ЮАР", - заключил Прохоренко.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.