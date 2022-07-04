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Украинские войска за четыре часа выпустили по Донецку сто снарядов - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800200256.html
Украинские войска за четыре часа выпустили по Донецку сто снарядов
Украинские войска за четыре часа выпустили по Донецку сто снарядов - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска за четыре часа выпустили по Донецку сто снарядов
Украинские войска с 15.00 до 19.00 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщил штаб... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:58
2022-07-04T19:58
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
нато
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска с 15.00 до 19.00 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220630/obmen-1799384398.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
донбасс
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донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика, донбасс
19:58 04.07.2022
 
Украинские войска за четыре часа выпустили по Донецку сто снарядов

В ДНР сообщили, что ВСУ за четыре часа выпустили по двум районам Донецка сто снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка со стороны украинских войск
Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска с 15.00 до 19.00 выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За четыре часа, с 15.00 до 19.00, с позиций украинских боевиков в Первомайском по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка были выпущены 100 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Баннер с надписью Мы – русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 18:47Специальная военная операция на Украине
В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаНАТОДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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