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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800136935.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:57
2022-07-04T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил, что при обстреле с позиций украинских войск по улице Лузина в Куйбышевском районе Донецка ранение получила мирная жительница, поврежден и целый ряд жилых домов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800104325.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), сцкк, нато
15:57 04.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров

В ДНР заявили. что ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
14:09Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".
Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил, что при обстреле с позиций украинских войск по улице Лузина в Куйбышевском районе Донецка ранение получила мирная жительница, поврежден и целый ряд жилых домов.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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ВСУ выпустили по ДНР уже более 400 боеприпасов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)СЦККНАТО
 
 
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