https://ria.ru/20220704/donetsk-1800136935.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:57
2022-07-04T15:57
2022-07-04T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка еще семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган".Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил, что при обстреле с позиций украинских войск по улице Лузина в Куйбышевском районе Донецка ранение получила мирная жительница, поврежден и целый ряд жилых домов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800104325.html
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800123963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), сцкк, нато
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров
В ДНР заявили. что ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов калибра 155 миллиметров