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Москва ответит Софии на высылку дипломатов, заявил Чижов - РИА Новости, 04.07.2022
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Москва ответит Софии на высылку дипломатов, заявил Чижов
Москва ответит Софии на высылку дипломатов, заявил Чижов - РИА Новости, 04.07.2022
Москва ответит Софии на высылку дипломатов, заявил Чижов
Москва ответит на высылку Софией 70 сотрудников российского посольства в Болгарии, однако неясно, найдется ли в посольстве Болгарии в РФ 70 сотрудников, заявил... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:27
2022-07-04T17:27
сергей лавров
болгария
россия
москва
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва ответит на высылку Софией 70 сотрудников российского посольства в Болгарии, однако неясно, найдется ли в посольстве Болгарии в РФ 70 сотрудников, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Разумеется, на это Россия будет отвечать. Я не уверен, что мы найдем 70 человек у болгар, но ответные меры неизбежно последуют, если они, конечно, не пересмотрят это решение", - сказал постпред во время пресс-конференции, организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Он также подчеркнул, что у болгарской стороны была возможность пересмотреть свое решение, но болгарская сторона ей пока не воспользовалась.Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. По словам Лаврова, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло". Глава МИД РФ заметил, что это решение "не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений".Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофан
https://ria.ru/20220704/posolstvo-1800109107.html
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сергей лавров, болгария, россия, москва, санкции в отношении россии, в мире
17:27 04.07.2022
 
Москва ответит Софии на высылку дипломатов, заявил Чижов

Постпред Чижов: Москва ответит Софии на высылку, но найти 70 дипломатов из Болгарии трудно

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Республики Болгария в Москве
Посольство Республики Болгария в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Республики Болгария в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва ответит на высылку Софией 70 сотрудников российского посольства в Болгарии, однако неясно, найдется ли в посольстве Болгарии в РФ 70 сотрудников, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Разумеется, на это Россия будет отвечать. Я не уверен, что мы найдем 70 человек у болгар, но ответные меры неизбежно последуют, если они, конечно, не пересмотрят это решение", - сказал постпред во время пресс-конференции, организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 14:22
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Он также подчеркнул, что у болгарской стороны была возможность пересмотреть свое решение, но болгарская сторона ей пока не воспользовалась.
Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. По словам Лаврова, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло". Глава МИД РФ заметил, что это решение "не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений".
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофан
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 07:07
Клишас прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из Болгарии
 
Сергей ЛавровБолгарияРоссияМоскваСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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