https://ria.ru/20220704/diplomatiya-1800161065.html

Москва ответит Софии на высылку дипломатов, заявил Чижов

Москва ответит Софии на высылку дипломатов, заявил Чижов - РИА Новости, 04.07.2022

Москва ответит Софии на высылку дипломатов, заявил Чижов

Москва ответит на высылку Софией 70 сотрудников российского посольства в Болгарии, однако неясно, найдется ли в посольстве Болгарии в РФ 70 сотрудников, заявил... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:27

2022-07-04T17:27

2022-07-04T17:27

сергей лавров

болгария

россия

москва

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва ответит на высылку Софией 70 сотрудников российского посольства в Болгарии, однако неясно, найдется ли в посольстве Болгарии в РФ 70 сотрудников, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов."Разумеется, на это Россия будет отвечать. Я не уверен, что мы найдем 70 человек у болгар, но ответные меры неизбежно последуют, если они, конечно, не пересмотрят это решение", - сказал постпред во время пресс-конференции, организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Он также подчеркнул, что у болгарской стороны была возможность пересмотреть свое решение, но болгарская сторона ей пока не воспользовалась.Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. По словам Лаврова, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло". Глава МИД РФ заметил, что это решение "не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений".Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофан

https://ria.ru/20220704/posolstvo-1800109107.html

https://ria.ru/20220702/diplomaty-1799739914.html

болгария

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, болгария, россия, москва, санкции в отношении россии, в мире