Москва ответит Софии на высылку дипломатов, заявил Чижов
Постпред Чижов: Москва ответит Софии на высылку, но найти 70 дипломатов из Болгарии трудно
Посольство Республики Болгария в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва ответит на высылку Софией 70 сотрудников российского посольства в Болгарии, однако неясно, найдется ли в посольстве Болгарии в РФ 70 сотрудников, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Разумеется, на это Россия будет отвечать. Я не уверен, что мы найдем 70 человек у болгар, но ответные меры неизбежно последуют, если они, конечно, не пересмотрят это решение", - сказал постпред во время пресс-конференции, организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Он также подчеркнул, что у болгарской стороны была возможность пересмотреть свое решение, но болгарская сторона ей пока не воспользовалась.
Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. По словам Лаврова, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло". Глава МИД РФ заметил, что это решение "не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений".
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофан