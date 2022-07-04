https://ria.ru/20220704/chelyabinsk-1800086224.html

Челябинская область в 2022 году увеличила площадь ярового сева

Челябинская область в 2022 году увеличила площадь ярового сева - РИА Новости, 04.07.2022

Челябинская область в 2022 году увеличила площадь ярового сева

Челябинская область в 2022 году увеличила общую площадь ярового сева на 2% – до 1,8 миллиона гектаров, так, увеличены посевы зерновых и масличных культур, а... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:23

2022-07-04T13:23

2022-07-04T13:23

экономика

коммерческая недвижимость

владимир путин

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Челябинская область в 2022 году увеличила общую площадь ярового сева на 2% – до 1,8 миллиона гектаров, так, увеличены посевы зерновых и масличных культур, а также овощей и картофеля, сообщил губернатор региона Алексей Текслер."Благодаря нашим аграриям в этом году площадь ярового сева увеличена на 80 тысяч гектаров - до 1 миллиона 815 тысячи гектаров, что на 2% превысило плановые показатели. Увеличены посевы по всем культурам – зерновым и масличным, а также посадки овощей и картофеля. В последние годы по площади пашни наша область стабильно занимает первое место в Уральском федеральном округе и 15-е место в стране… Самый большой прирост дают именно фермеры", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.По словам главы региона, президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 12 мая сообщал, что суммарно сбор может составить 130 миллионов тонн зернобобовых, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. "В этом объеме планируем обеспечить вклад нашей области порядка 2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур", - пояснил Текслер.Он напомнил, что на уровне области в этом году был принят целый ряд мер, в том числе дополнительных, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей. "В частности, обнулили единый сельхозналог в 2022-2024 годах для тех предприятий, которые сохранят и откроют новые рабочие места. Увеличили вдвое – до 200 миллионов рублей – объем областных субсидий на минеральные удобрения, 313 миллионов рублей направляем на приобретение новой сельхозтехники, на 90 миллионов рублей выросла региональная поддержка животноводства. На строительство новых молочных ферм направим (как и в прошлом году) 213,8 миллиона рублей", - пояснил он.По данным Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область занимает 1-е место по количеству фермерских хозяйств, а также по суммарному объему обрабатываемых ими площадей, сказал глава региона. На долю южноуральских фермерских хозяйств приходится 47% сельхозугодий и 51% посевных площадей федерального округа, добавил Текслер.По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, по результатам посевной кампании видно, что фермерские хозяйства вновь внесли значительный вклад в ее проведение. "В этом году фермеры увеличили посевные площади еще на 9% или на 78 тысяч гектаров - до 956 тысячи гектаров. На 18 тысяч гекатров - под зерновыми культурами, почти на 50 тысяч гектаров – под масличными, на 349 гектаров – под картофелем и овощами", - цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства региона слова Кобылина.Министр подчеркнул, что из 14 хозяйств, которые имеют сертификаты на производство семян, более половины - фермерские. Кроме того, на долю фермеров региона приходится половина урожаев зерна, почти 70% - полевых овощей, 36% - урожая маслосемян, добавил он.Сейчас, по данным министра, уже активно идет заготовка кормов. "По объёму заготовленных кормов мы уже превышаем показатели прошлого года, хотя по началу сезона заготовки мы отстаем на 3 недели. Хорошие дожди в текущем году позволяют нам получать хорошую биомассу, и эта наша надежда, что и в молочном, и в мясном животноводстве нам в этом году повезет, и мы завершим год с хорошими показателями", - отметил Кобылин.По словам фермера Марата Камалова, в этом году он посеял тысячу гектаров зерновых культур, посадил 150 гектаров картофеля и больше 6 гектаров овощей. "Больше земли у меня рядом нет, было бы побольше, площадь зерновых увеличил бы… Нынче погода прохладная, и дожди помогли получить хорошие всходы. Сегодня влаги для картофеля и овощей достаточно, успеваем только обрабатывать: и агротехнические работы проводим, и химобработки, чтобы не было сорняков. За последние 3-4 года подобрали хорошие высокопроизводительные сорта картофеля. Господдержка составляет 10 тысяч рублей на га картофеля. 33% своих затрат на посевную мы возместили в прошлом году, в этом году - 41%. По зерновых – 51%. На 2,3 миллиона рублей закупили минеральные удобрения, нам вернули около 800 тысяч рублей, это порядка 40% от затрат… Урожай ожидаем хороший, но цены, я думаю, пойдут вниз", - цитирует пресс-служба слова Камалова.

https://ria.ru/20220701/neotlozhka-1799611201.html

https://ria.ru/20220629/posev-1799042583.html

https://ria.ru/20220523/altay-1790170047.html

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экономика, коммерческая недвижимость, владимир путин, челябинская область