https://ria.ru/20220704/chelyabinsk-1800086224.html
Челябинская область в 2022 году увеличила площадь ярового сева
Челябинская область в 2022 году увеличила площадь ярового сева - РИА Новости, 04.07.2022
Челябинская область в 2022 году увеличила площадь ярового сева
Челябинская область в 2022 году увеличила общую площадь ярового сева на 2% – до 1,8 миллиона гектаров, так, увеличены посевы зерновых и масличных культур, а... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:23
2022-07-04T13:23
2022-07-04T13:23
экономика
коммерческая недвижимость
владимир путин
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Челябинская область в 2022 году увеличила общую площадь ярового сева на 2% – до 1,8 миллиона гектаров, так, увеличены посевы зерновых и масличных культур, а также овощей и картофеля, сообщил губернатор региона Алексей Текслер."Благодаря нашим аграриям в этом году площадь ярового сева увеличена на 80 тысяч гектаров - до 1 миллиона 815 тысячи гектаров, что на 2% превысило плановые показатели. Увеличены посевы по всем культурам – зерновым и масличным, а также посадки овощей и картофеля. В последние годы по площади пашни наша область стабильно занимает первое место в Уральском федеральном округе и 15-е место в стране… Самый большой прирост дают именно фермеры", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.По словам главы региона, президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 12 мая сообщал, что суммарно сбор может составить 130 миллионов тонн зернобобовых, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. "В этом объеме планируем обеспечить вклад нашей области порядка 2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур", - пояснил Текслер.Он напомнил, что на уровне области в этом году был принят целый ряд мер, в том числе дополнительных, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей. "В частности, обнулили единый сельхозналог в 2022-2024 годах для тех предприятий, которые сохранят и откроют новые рабочие места. Увеличили вдвое – до 200 миллионов рублей – объем областных субсидий на минеральные удобрения, 313 миллионов рублей направляем на приобретение новой сельхозтехники, на 90 миллионов рублей выросла региональная поддержка животноводства. На строительство новых молочных ферм направим (как и в прошлом году) 213,8 миллиона рублей", - пояснил он.По данным Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область занимает 1-е место по количеству фермерских хозяйств, а также по суммарному объему обрабатываемых ими площадей, сказал глава региона. На долю южноуральских фермерских хозяйств приходится 47% сельхозугодий и 51% посевных площадей федерального округа, добавил Текслер.По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, по результатам посевной кампании видно, что фермерские хозяйства вновь внесли значительный вклад в ее проведение. "В этом году фермеры увеличили посевные площади еще на 9% или на 78 тысяч гектаров - до 956 тысячи гектаров. На 18 тысяч гекатров - под зерновыми культурами, почти на 50 тысяч гектаров – под масличными, на 349 гектаров – под картофелем и овощами", - цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства региона слова Кобылина.Министр подчеркнул, что из 14 хозяйств, которые имеют сертификаты на производство семян, более половины - фермерские. Кроме того, на долю фермеров региона приходится половина урожаев зерна, почти 70% - полевых овощей, 36% - урожая маслосемян, добавил он.Сейчас, по данным министра, уже активно идет заготовка кормов. "По объёму заготовленных кормов мы уже превышаем показатели прошлого года, хотя по началу сезона заготовки мы отстаем на 3 недели. Хорошие дожди в текущем году позволяют нам получать хорошую биомассу, и эта наша надежда, что и в молочном, и в мясном животноводстве нам в этом году повезет, и мы завершим год с хорошими показателями", - отметил Кобылин.По словам фермера Марата Камалова, в этом году он посеял тысячу гектаров зерновых культур, посадил 150 гектаров картофеля и больше 6 гектаров овощей. "Больше земли у меня рядом нет, было бы побольше, площадь зерновых увеличил бы… Нынче погода прохладная, и дожди помогли получить хорошие всходы. Сегодня влаги для картофеля и овощей достаточно, успеваем только обрабатывать: и агротехнические работы проводим, и химобработки, чтобы не было сорняков. За последние 3-4 года подобрали хорошие высокопроизводительные сорта картофеля. Господдержка составляет 10 тысяч рублей на га картофеля. 33% своих затрат на посевную мы возместили в прошлом году, в этом году - 41%. По зерновых – 51%. На 2,3 миллиона рублей закупили минеральные удобрения, нам вернули около 800 тысяч рублей, это порядка 40% от затрат… Урожай ожидаем хороший, но цены, я думаю, пойдут вниз", - цитирует пресс-служба слова Камалова.
https://ria.ru/20220701/neotlozhka-1799611201.html
https://ria.ru/20220629/posev-1799042583.html
https://ria.ru/20220523/altay-1790170047.html
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экономика, коммерческая недвижимость, владимир путин, челябинская область
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Челябинская область в 2022 году увеличила общую площадь ярового сева на 2% – до 1,8 миллиона гектаров, так, увеличены посевы зерновых и масличных культур, а также овощей и картофеля, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Благодаря нашим аграриям в этом году площадь ярового сева увеличена на 80 тысяч гектаров - до 1 миллиона 815 тысячи гектаров, что на 2% превысило плановые показатели. Увеличены посевы по всем культурам – зерновым и масличным, а также посадки овощей и картофеля. В последние годы по площади пашни наша область стабильно занимает первое место в Уральском федеральном округе и 15-е место в стране… Самый большой прирост дают именно фермеры", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
По словам главы региона, президент Владимир Путин
на совещании по экономическим вопросам 12 мая сообщал, что суммарно сбор может составить 130 миллионов тонн зернобобовых, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. "В этом объеме планируем обеспечить вклад нашей области порядка 2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур", - пояснил Текслер.
Он напомнил, что на уровне области в этом году был принят целый ряд мер, в том числе дополнительных, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей. "В частности, обнулили единый сельхозналог в 2022-2024 годах для тех предприятий, которые сохранят и откроют новые рабочие места. Увеличили вдвое – до 200 миллионов рублей – объем областных субсидий на минеральные удобрения, 313 миллионов рублей направляем на приобретение новой сельхозтехники, на 90 миллионов рублей выросла региональная поддержка животноводства. На строительство новых молочных ферм направим (как и в прошлом году) 213,8 миллиона рублей", - пояснил он.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область
занимает 1-е место по количеству фермерских хозяйств, а также по суммарному объему обрабатываемых ими площадей, сказал глава региона. На долю южноуральских фермерских хозяйств приходится 47% сельхозугодий и 51% посевных площадей федерального округа, добавил Текслер.
По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, по результатам посевной кампании видно, что фермерские хозяйства вновь внесли значительный вклад в ее проведение. "В этом году фермеры увеличили посевные площади еще на 9% или на 78 тысяч гектаров - до 956 тысячи гектаров. На 18 тысяч гекатров - под зерновыми культурами, почти на 50 тысяч гектаров – под масличными, на 349 гектаров – под картофелем и овощами", - цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства региона слова Кобылина.
Министр подчеркнул, что из 14 хозяйств, которые имеют сертификаты на производство семян, более половины - фермерские. Кроме того, на долю фермеров региона приходится половина урожаев зерна, почти 70% - полевых овощей, 36% - урожая маслосемян, добавил он.
Сейчас, по данным министра, уже активно идет заготовка кормов. "По объёму заготовленных кормов мы уже превышаем показатели прошлого года, хотя по началу сезона заготовки мы отстаем на 3 недели. Хорошие дожди в текущем году позволяют нам получать хорошую биомассу, и эта наша надежда, что и в молочном, и в мясном животноводстве нам в этом году повезет, и мы завершим год с хорошими показателями", - отметил Кобылин.
По словам фермера Марата Камалова, в этом году он посеял тысячу гектаров зерновых культур, посадил 150 гектаров картофеля и больше 6 гектаров овощей. "Больше земли у меня рядом нет, было бы побольше, площадь зерновых увеличил бы… Нынче погода прохладная, и дожди помогли получить хорошие всходы. Сегодня влаги для картофеля и овощей достаточно, успеваем только обрабатывать: и агротехнические работы проводим, и химобработки, чтобы не было сорняков. За последние 3-4 года подобрали хорошие высокопроизводительные сорта картофеля. Господдержка составляет 10 тысяч рублей на га картофеля. 33% своих затрат на посевную мы возместили в прошлом году, в этом году - 41%. По зерновых – 51%. На 2,3 миллиона рублей закупили минеральные удобрения, нам вернули около 800 тысяч рублей, это порядка 40% от затрат… Урожай ожидаем хороший, но цены, я думаю, пойдут вниз", - цитирует пресс-служба слова Камалова.