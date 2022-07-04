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ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса - РИА Новости, 04.07.2022
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ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса
ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса - РИА Новости, 04.07.2022
ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса
ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса - Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), став одним из первых... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:10
2022-07-04T14:10
псб (банк псб)
экономика
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса - Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), став одним из первых банков, уполномоченным Федеральной налоговой службой, сообщает пресс-служба банка."В рамках эксперимента, который продлится с 1 июля этого года до конца 2027 года, ПСБ для своих клиентов-предпринимателей будет выполнять разметку операций, относя их на доходы, расходы или неналоговую базу, и передавать эти данные в Федеральную налоговую службу (ФНС). Такое решение освободит бизнес от подачи деклараций и отчетности, а клиенту останется только раз в месяц подтверждать корректность разметки операций, на основе которых ФНС будет автоматически рассчитывать сумму налога для ее последующей оплаты с расчетного счета налогоплательщика", - говорится в пресс-релизе.По словам старшего вице-президента – руководителя блока цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, ПСБ всегда поддерживает инициативы, которые открывают новые возможности для клиентов при решении их деловых задач, поэтому банк запустил специальную платформу для работы в Автоматизированной упрощенной системе налогообложения, что позволит предпринимателям с расчетным счетом в ПСБ перевести расчет и оплату налогов в онлайн-режим."Клиенты будут отслеживать все операции в личном кабинете на сайте ПСБ, где можно также подать уведомление в ФНС о переходе на новый режим, рассчитать НДФЛ и оплатить налоги. В перспективе ПСБ планирует расширять функционал системы, постепенно включая в него сервис налоговых консультантов, бухгалтерские, кадровые и другие административные направления работы бизнеса", - сказал Чернощекин.Пресс-служба отмечает, что в эксперименте могут принять участие организации и индивидуальные предприниматели со штатом сотрудников до пяти человек, годовым доходом в пределах 60 миллионов рублей, остаточной стоимостью основных средств не выше 150 миллионов рублей, которые не применяют другие специальные налоговые режимы и чей бизнес зарегистрирован в Москве, Московской и Калужской области или в Республике Татарстан.
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псб (банк псб), экономика, бизнес, россия
14:10 04.07.2022
 

ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса - Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), став одним из первых банков, уполномоченным Федеральной налоговой службой, сообщает пресс-служба банка.
"В рамках эксперимента, который продлится с 1 июля этого года до конца 2027 года, ПСБ для своих клиентов-предпринимателей будет выполнять разметку операций, относя их на доходы, расходы или неналоговую базу, и передавать эти данные в Федеральную налоговую службу (ФНС). Такое решение освободит бизнес от подачи деклараций и отчетности, а клиенту останется только раз в месяц подтверждать корректность разметки операций, на основе которых ФНС будет автоматически рассчитывать сумму налога для ее последующей оплаты с расчетного счета налогоплательщика", - говорится в пресс-релизе.
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По словам старшего вице-президента – руководителя блока цифрового бизнеса ПСБ Александра Чернощекина, ПСБ всегда поддерживает инициативы, которые открывают новые возможности для клиентов при решении их деловых задач, поэтому банк запустил специальную платформу для работы в Автоматизированной упрощенной системе налогообложения, что позволит предпринимателям с расчетным счетом в ПСБ перевести расчет и оплату налогов в онлайн-режим.
"Клиенты будут отслеживать все операции в личном кабинете на сайте ПСБ, где можно также подать уведомление в ФНС о переходе на новый режим, рассчитать НДФЛ и оплатить налоги. В перспективе ПСБ планирует расширять функционал системы, постепенно включая в него сервис налоговых консультантов, бухгалтерские, кадровые и другие административные направления работы бизнеса", - сказал Чернощекин.
Пресс-служба отмечает, что в эксперименте могут принять участие организации и индивидуальные предприниматели со штатом сотрудников до пяти человек, годовым доходом в пределах 60 миллионов рублей, остаточной стоимостью основных средств не выше 150 миллионов рублей, которые не применяют другие специальные налоговые режимы и чей бизнес зарегистрирован в Москве, Московской и Калужской области или в Республике Татарстан.
 
ПСБ (Банк ПСБ)ЭкономикаБизнесРоссия
 
 
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