https://ria.ru/20220704/bayden-1800230391.html
Байден пообещал не сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия"
Байден пообещал не сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия" - РИА Новости, 04.07.2022
Байден пообещал не сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия"
Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на "первую за 30 лет значительную перемену" в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать для... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T23:46
2022-07-04T23:46
2022-07-04T23:46
в мире
сша
чикаго
иллинойс
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на "первую за 30 лет значительную перемену" в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать для преодоления "эпидемии вооруженного насилия", и пообещал не сдаваться."Недавно я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит сделать гораздо больше, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооруженного насилия", - говорится в заявлении Байдена в связи с массовой стрельбой в пригороде Чикаго.США 4 июля отмечают День независимости. В результате стрельбы на параде по случаю праздника в Хайленд Парке в пригороде Чикаго, штат Иллинойс погибли шесть человек, по меньшей мере 24 ранены. Полиция разыскивает белого мужчину 18-20 лет, по информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.Стрельба в Хайленд Парке, по данным аналитиков, стала 11-м подобным случаем за праздничные выходные. Байден в конце июня подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовой стрельбы в Буффало и Ювальде. Норму называли самой радикальной переменой за 30 лет. Президент США обещал, что принятие закона отметят масштабным мероприятием в Белом доме 11 июля.Новые положения в сфере контроля за оборотом оружия призваны обезопасить США и сократить количество вооруженного насилия. Законопроект, в частности, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий - вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массовой стрельбы в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.
https://ria.ru/20220625/ssha-1798023310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чикаго, иллинойс, джо байден
Байден пообещал не сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия"
Президент США Байден: надо многое сделать для преодоления "эпидемии вооруженного насилия"
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на "первую за 30 лет значительную перемену" в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать для преодоления "эпидемии вооруженного насилия", и пообещал не сдаваться.
"Недавно я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит сделать гораздо больше, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооруженного насилия", - говорится в заявлении Байдена в связи с массовой стрельбой в пригороде Чикаго
.
США
4 июля отмечают День независимости. В результате стрельбы на параде по случаю праздника в Хайленд Парке в пригороде Чикаго, штат Иллинойс
погибли шесть человек, по меньшей мере 24 ранены. Полиция разыскивает белого мужчину 18-20 лет, по информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.
Стрельба в Хайленд Парке, по данным аналитиков, стала 11-м подобным случаем за праздничные выходные. Байден в конце июня подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовой стрельбы в Буффало и Ювальде. Норму называли самой радикальной переменой за 30 лет. Президент США обещал, что принятие закона отметят масштабным мероприятием в Белом доме 11 июля.
Новые положения в сфере контроля за оборотом оружия призваны обезопасить США и сократить количество вооруженного насилия. Законопроект, в частности, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.
Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий - вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массовой стрельбы в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.