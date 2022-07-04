02:31 04.07.2022 (обновлено: 03:40 04.07.2022)
Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы
Калининградский губернатор Алиханов подготовил варианты ответа на блокаду региона Литвой
Центр Калининграда. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы.
"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента", - сказал Алиханов в интервью газете "Ведомости".
Губернатор уточнил, что речь идет о "мерах различного характера". Конкретизировать предложения он не стал, предложив обсудить их в том случае, "если необходимость их принятия будет 100%". При этом он подчеркнул, что речь идет об экономических шагах, "весьма критичных для Литвы".
Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.
Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.