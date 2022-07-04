https://ria.ru/20220704/alikhanov-1799983657.html

Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы

Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы - РИА Новости, 04.07.2022

Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T02:31

2022-07-04T02:31

2022-07-04T03:40

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литва

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы.Губернатор уточнил, что речь идет о "мерах различного характера". Конкретизировать предложения он не стал, предложив обсудить их в том случае, "если необходимость их принятия будет 100%". При этом он подчеркнул, что речь идет об экономических шагах, "весьма критичных для Литвы".Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/kaliningrad-1799967665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, литва, евросоюз, калининградская область, в мире