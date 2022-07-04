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Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы - РИА Новости, 04.07.2022
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Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы
Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы - РИА Новости, 04.07.2022
Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T02:31
2022-07-04T03:40
россия
литва
евросоюз
калининградская область
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы.Губернатор уточнил, что речь идет о "мерах различного характера". Конкретизировать предложения он не стал, предложив обсудить их в том случае, "если необходимость их принятия будет 100%". При этом он подчеркнул, что речь идет об экономических шагах, "весьма критичных для Литвы".Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
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россия, литва, евросоюз, калининградская область, в мире
02:31 04.07.2022 (обновлено: 03:40 04.07.2022)
 
Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы

Калининградский губернатор Алиханов подготовил варианты ответа на блокаду региона Литвой

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду самого западного региона России со стороны Литвы.
"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента", - сказал Алиханов в интервью газете "Ведомости".
Губернатор уточнил, что речь идет о "мерах различного характера". Конкретизировать предложения он не стал, предложив обсудить их в том случае, "если необходимость их принятия будет 100%". При этом он подчеркнул, что речь идет об экономических шагах, "весьма критичных для Литвы".
Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.
Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
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