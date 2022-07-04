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Зеленский приказал создать администрации в подконтрольных Киеву районах ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/administratsii-1800219163.html
Зеленский приказал создать администрации в подконтрольных Киеву районах ДНР
Зеленский приказал создать администрации в подконтрольных Киеву районах ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Зеленский приказал создать администрации в подконтрольных Киеву районах ДНР
Владимир Зеленский в понедельник подписал указ о создании "военных администраций" населенных пунктов в 14 районах пока подконтрольной Киеву части Донецкой... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:58
2022-07-04T22:42
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник подписал указ о создании "военных администраций" населенных пунктов в 14 районах пока подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.Они будут созданы в городах Бахмут, Краматорск, Курахово, Лиман, Николаев, Святогорск, Сиверск, Соледарск и Часов Яр, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка.Генеральному штабу вооруженных сил Украины и так называемой Донецкой областной государственной администрации указом Зеленского предписывается выполнить мероприятия по созданию этих военных администраций.Согласно обнародованному распоряжению Зеленского, главой городской военной администрации Краматорска назначен Александр Гончаренко.В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800174206.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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украина, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский
21:58 04.07.2022 (обновлено: 22:42 04.07.2022)
 
Зеленский приказал создать администрации в подконтрольных Киеву районах ДНР

Зеленский подписал указ о военных администрациях в подконтрольных Киеву 14 районах ДНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник подписал указ о создании "военных администраций" населенных пунктов в 14 районах пока подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
Они будут созданы в городах Бахмут, Краматорск, Курахово, Лиман, Николаев, Святогорск, Сиверск, Соледарск и Часов Яр, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Генеральному штабу вооруженных сил Украины и так называемой Донецкой областной государственной администрации указом Зеленского предписывается выполнить мероприятия по созданию этих военных администраций.
Согласно обнародованному распоряжению Зеленского, главой городской военной администрации Краматорска назначен Александр Гончаренко.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Денис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир Зеленский
 
 
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