https://ria.ru/20220703/znamena-1799936733.html
Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и флаги России
Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и флаги России - РИА Новости, 03.07.2022
Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и флаги России
Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:22
2022-07-03T17:22
2022-07-03T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы рф
иван филипоненко
сергей шойгу
россия
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ЛИСИЧАНСК, 3 июл — РИА Новости. Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, передает корреспондент РИА Новости.Лисичанск освободили 8-я общевойсковая армия Южного военного округа ВС России совместно с Народной милицией ЛНР, сообщил агентству официальный представитель республиканского силового ведомства Иван Филипоненко."Люди с ликованием встречают наших военнослужащих. Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сказал он.Знамена вывешиваются на значимых для горожан зданиях, жители поздравляют союзные войска.Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
https://ria.ru/20220703/obida-1799933461.html
лисичанск
луганская народная республика
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Жители Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры
Жители Лисичанска, освобожденного силами 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ совместно с Народной милицией ЛНР, поднимают Знамёна Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга
2022-07-03T17:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы рф, иван филипоненко, сергей шойгу, россия
17:22 03.07.2022 (обновлено: 19:41 03.07.2022)
Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и флаги России
Народная милиция ЛНР: жители Лисичанска поднимают Знамена Победы и флаги России