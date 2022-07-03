https://ria.ru/20220703/znamena-1799936733.html

Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и флаги России

Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и флаги России - РИА Новости, 03.07.2022

Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и флаги России

Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:22

2022-07-03T17:22

2022-07-03T19:41

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы рф

иван филипоненко

сергей шойгу

россия

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ЛИСИЧАНСК, 3 июл — РИА Новости. Жители освобожденного Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга, передает корреспондент РИА Новости.Лисичанск освободили 8-я общевойсковая армия Южного военного округа ВС России совместно с Народной милицией ЛНР, сообщил агентству официальный представитель республиканского силового ведомства Иван Филипоненко."Люди с ликованием встречают наших военнослужащих. Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сказал он.Знамена вывешиваются на значимых для горожан зданиях, жители поздравляют союзные войска.Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

https://ria.ru/20220703/obida-1799933461.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

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Жители Лисичанска поднимают Знамена Победы и российские триколоры Жители Лисичанска, освобожденного силами 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ совместно с Народной милицией ЛНР, поднимают Знамёна Победы и российские триколоры и поздравляют друг друга 2022-07-03T17:22 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы рф, иван филипоненко, сергей шойгу, россия