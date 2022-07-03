https://ria.ru/20220703/zelenskiy-1799914795.html

"К черту этого клоуна!" Зеленский взбесил французов одной просьбой

"К черту этого клоуна!" Зеленский взбесил французов одной просьбой - РИА Новости, 03.07.2022

"К черту этого клоуна!" Зеленский взбесил французов одной просьбой

Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на обращение президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО на саммите, прошедшем на этой... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:44

2022-07-03T14:44

2022-07-03T15:18

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киев

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

франция

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на обращение президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО на саммите, прошедшем на этой неделе в Мадриде.Среди прочего он в очередной раз попросил предоставить Киеву современную артиллерию и финансовую поддержку. Для обеспечения обороны Украины, по мнению Зеленского, необходимо "около пяти миллиардов долларов в месяц".Многие пользователи пришли в ярость из-за требований украинского президента, а некоторые напомнили, что платят налоги в своей стране не для того, чтоб его содержать."Ему нужна современная артиллерия? Наших "Цезарей" уже не хватает? Что ж, в наших музеях должно было остаться штук 75", — сыронизировал l abominable JR."Нет никаких сомнений в том, что массовые поставки западного оружия на Украину еще больше усугубляют войну. Это не значит, что я за Путина: я за мир. Если мы хотим мира, мы не должны посылать оружие на поля сражений", — отметила gyann."Чем вообще занимается этот парень, кроме того, что проводит все время за экраном и что-то выпрашивает! Это становится полным безумием! Я плачу налоги, не чтобы его содержать! Сыт по горло! И пока он разглагольствует, сидя за столом, без зазрения совести посылает пушечное мясо на фронт. Он даже не пытался искать пути решения, когда это еще было возможно", — выразил мнение Dany L."А деньги должны быть переведены на счет в Швейцарии? Актер явно не может себя контролировать!" — отметил RASIGUERE66."К черту этого клоуна!" — подытожили читатели.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.

https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798723778.html

https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799717509.html

https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html

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Станислав Ванд

в мире, киев, швейцария, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, франция