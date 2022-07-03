https://ria.ru/20220703/zelenskiy-1799914795.html
"К черту этого клоуна!" Зеленский взбесил французов одной просьбой
"К черту этого клоуна!" Зеленский взбесил французов одной просьбой - РИА Новости, 03.07.2022
"К черту этого клоуна!" Зеленский взбесил французов одной просьбой
Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на обращение президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО на саммите, прошедшем на этой... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:44
2022-07-03T14:44
2022-07-03T15:18
в мире
киев
швейцария
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
франция
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на обращение президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО на саммите, прошедшем на этой неделе в Мадриде.Среди прочего он в очередной раз попросил предоставить Киеву современную артиллерию и финансовую поддержку. Для обеспечения обороны Украины, по мнению Зеленского, необходимо "около пяти миллиардов долларов в месяц".Многие пользователи пришли в ярость из-за требований украинского президента, а некоторые напомнили, что платят налоги в своей стране не для того, чтоб его содержать."Ему нужна современная артиллерия? Наших "Цезарей" уже не хватает? Что ж, в наших музеях должно было остаться штук 75", — сыронизировал l abominable JR."Нет никаких сомнений в том, что массовые поставки западного оружия на Украину еще больше усугубляют войну. Это не значит, что я за Путина: я за мир. Если мы хотим мира, мы не должны посылать оружие на поля сражений", — отметила gyann."Чем вообще занимается этот парень, кроме того, что проводит все время за экраном и что-то выпрашивает! Это становится полным безумием! Я плачу налоги, не чтобы его содержать! Сыт по горло! И пока он разглагольствует, сидя за столом, без зазрения совести посылает пушечное мясо на фронт. Он даже не пытался искать пути решения, когда это еще было возможно", — выразил мнение Dany L."А деньги должны быть переведены на счет в Швейцарии? Актер явно не может себя контролировать!" — отметил RASIGUERE66."К черту этого клоуна!" — подытожили читатели.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.
https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798723778.html
https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799717509.html
https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, швейцария, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, франция
14:44 03.07.2022 (обновлено: 15:18 03.07.2022)
"К черту этого клоуна!" Зеленский взбесил французов одной просьбой
Читатели Le Figaro назвали безумием просьбу Зеленского о поставках современного оружия
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
резко отреагировали на обращение президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО на саммите, прошедшем на этой неделе в Мадриде.
Среди прочего он в очередной раз попросил предоставить Киеву
современную артиллерию и финансовую поддержку. Для обеспечения обороны Украины
, по мнению Зеленского, необходимо "около пяти миллиардов долларов в месяц".
Многие пользователи пришли в ярость из-за требований украинского президента, а некоторые напомнили, что платят налоги в своей стране не для того, чтоб его содержать.
"Ему нужна современная артиллерия? Наших "Цезарей" уже не хватает? Что ж, в наших музеях должно было остаться штук 75", — сыронизировал l abominable JR.
"Нет никаких сомнений в том, что массовые поставки западного оружия на Украину еще больше усугубляют войну. Это не значит, что я за Путина: я за мир. Если мы хотим мира, мы не должны посылать оружие на поля сражений", — отметила gyann.
"Чем вообще занимается этот парень, кроме того, что проводит все время за экраном и что-то выпрашивает! Это становится полным безумием! Я плачу налоги, не чтобы его содержать! Сыт по горло! И пока он разглагольствует, сидя за столом, без зазрения совести посылает пушечное мясо на фронт. Он даже не пытался искать пути решения, когда это еще было возможно", — выразил мнение Dany L.
"А деньги должны быть переведены на счет в Швейцарии
? Актер явно не может себя контролировать!" — отметил RASIGUERE66.
"К черту этого клоуна!" — подытожили читатели.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США
, Евросоюз и Великобритания
за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ
на десятки миллиардов долларов. В Москве
, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.