https://ria.ru/20220703/zakharova-1799917688.html
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова - РИА Новости, 03.07.2022
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова
Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:58
2022-07-03T14:58
2022-07-03T15:03
в мире
киев
украина
мария захарова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Цель киевского режима - нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз", - сказала она в эфире "России 24"."Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799913050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, мария захарова
14:58 03.07.2022 (обновлено: 15:03 03.07.2022)
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Киев атакует жилые кварталы, чтобы подтолкнуть Москву к ответу