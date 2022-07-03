Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220703/zakharova-1799917688.html
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова - РИА Новости, 03.07.2022
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова
Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:58
2022-07-03T15:03
в мире
киев
украина
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799883017_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_1ee46edcabf4bbc525c35106e103b553.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Цель киевского режима - нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз", - сказала она в эфире "России 24"."Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799913050.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799883017_113:0:732:464_1920x0_80_0_0_a06b80e8ef4e329683deb93b70226b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, мария захарова
14:58 03.07.2022 (обновлено: 15:03 03.07.2022)
 
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Киев атакует жилые кварталы, чтобы подтолкнуть Москву к ответу

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в Белгороде
Разрушенные дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Цель киевского режима - нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз", - сказала она в эфире "России 24".
"Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию", - добавила Захарова.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
14:30
Конфликт на Украине будет долгим, заявил Земан
 
В миреКиевУкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала