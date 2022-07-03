https://ria.ru/20220703/zakharova-1799917688.html

Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова

Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова - РИА Новости, 03.07.2022

Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова

Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:58

2022-07-03T14:58

2022-07-03T15:03

в мире

киев

украина

мария захарова

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Цель киевского режима - нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз", - сказала она в эфире "России 24"."Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799913050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, мария захарова