https://ria.ru/20220703/zakharova-1799911755.html
Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло
Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло - РИА Новости, 03.07.2022
Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что женщины тоже могут творить зло. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:23
2022-07-03T14:23
2022-07-03T14:23
мария захарова
великобритания
лиз трасс
борис джонсон
украина
россия
владимир путин
маргарет тэтчер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что женщины тоже могут творить зло.Ранее в интервью газете Journal du Dimanche Трасс не согласилась с мнением премьера Британии Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине. Она отметила, что "женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины"."Ей ли не знать", - сказала, в свою очередь, Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин "был женщиной, - кем он, очевидно, не является". Британский премьер назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности". Российский президент назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона и заявил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова.
https://ria.ru/20220630/posolstvo-1799288657.html
великобритания
украина
россия
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bbb49179a82523f08e635b6b90759b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, украина, россия, владимир путин, маргарет тэтчер, аргентина
Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло
Захарова прокомментировала слова Трасс о способности женщин творить зло: "ей ли не знать"