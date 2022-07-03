https://ria.ru/20220703/zakharova-1799911755.html

Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло

Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло - РИА Новости, 03.07.2022

Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что женщины тоже могут творить зло. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:23

2022-07-03T14:23

2022-07-03T14:23

мария захарова

великобритания

лиз трасс

борис джонсон

украина

россия

владимир путин

маргарет тэтчер

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что женщины тоже могут творить зло.Ранее в интервью газете Journal du Dimanche Трасс не согласилась с мнением премьера Британии Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине. Она отметила, что "женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины"."Ей ли не знать", - сказала, в свою очередь, Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин "был женщиной, - кем он, очевидно, не является". Британский премьер назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности". Российский президент назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона и заявил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова.

https://ria.ru/20220630/posolstvo-1799288657.html

великобритания

украина

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мария захарова, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, украина, россия, владимир путин, маргарет тэтчер, аргентина