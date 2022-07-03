Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220703/zakharova-1799911755.html
Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло
Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло - РИА Новости, 03.07.2022
Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что женщины тоже могут творить зло. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:23
2022-07-03T14:23
мария захарова
великобритания
лиз трасс
борис джонсон
украина
россия
владимир путин
маргарет тэтчер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что женщины тоже могут творить зло.Ранее в интервью газете Journal du Dimanche Трасс не согласилась с мнением премьера Британии Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине. Она отметила, что "женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины"."Ей ли не знать", - сказала, в свою очередь, Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин "был женщиной, - кем он, очевидно, не является". Британский премьер назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности". Российский президент назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона и заявил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова.
https://ria.ru/20220630/posolstvo-1799288657.html
великобритания
украина
россия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bbb49179a82523f08e635b6b90759b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, великобритания, лиз трасс, борис джонсон, украина, россия, владимир путин, маргарет тэтчер, аргентина
14:23 03.07.2022
 
Захарова прокомментировала слова Трасс о том, что женщины тоже творят зло

Захарова прокомментировала слова Трасс о способности женщин творить зло: "ей ли не знать"

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что женщины тоже могут творить зло.
Ранее в интервью газете Journal du Dimanche Трасс не согласилась с мнением премьера Британии Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине. Она отметила, что "женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины".
"Ей ли не знать", - сказала, в свою очередь, Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин "был женщиной, - кем он, очевидно, не является". Британский премьер назвал действия Путина в отношении Украины "идеальным примером токсичной маскулинности". Российский президент назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона и заявил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова.
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:23
В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе
 
Мария ЗахароваВеликобританияЛиз ТрассБорис ДжонсонУкраинаРоссияВладимир ПутинМаргарет ТэтчерАргентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала