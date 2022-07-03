Захарова рассказала, почему посольство США перестало указывать адрес
Представитель МИД Захарова рассказала, почему посольство США перестало указывать адрес
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, почему посольство США в Москве перестало указывать свой адрес.
В конце июня по результатам голосования, проведенного на портале "Активный гражданин" среди жителей Москвы, безымянная территория рядом с американским посольством стала называться площадью Донецкой Народной Республики. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате - теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
"Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: "Страна должна знать своих героев". А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное - в культуре современной внешней политики США", - написала Захарова в Telegram-канале.
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