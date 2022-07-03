https://ria.ru/20220703/zakharova-1799909541.html

Захарова рассказала, почему посольство США перестало указывать адрес

Захарова рассказала, почему посольство США перестало указывать адрес - РИА Новости, 03.07.2022

Захарова рассказала, почему посольство США перестало указывать адрес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, почему посольство США в Москве перестало указывать свой адрес. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:05

2022-07-03T14:05

2022-07-03T14:05

в мире

москва

донецкая народная республика

донбасс

мария захарова

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, почему посольство США в Москве перестало указывать свой адрес.В конце июня по результатам голосования, проведенного на портале "Активный гражданин" среди жителей Москвы, безымянная территория рядом с американским посольством стала называться площадью Донецкой Народной Республики. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате - теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта."Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: "Страна должна знать своих героев". А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное - в культуре современной внешней политики США", - написала Захарова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/ploschad-1797306379.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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