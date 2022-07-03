https://ria.ru/20220703/uzbekistan-1799882258.html

В Каракалпакии разослали СМС о сохранении суверенитета республики

В Каракалпакии разослали СМС о сохранении суверенитета республики - РИА Новости, 03.07.2022

В Каракалпакии разослали СМС о сохранении суверенитета республики

Жители Каракалпакии - автономной республики Узбекистана, в которой 1 июля прошли беспорядки из-за поправок в конституцию, - стали получать СМС-уведомления о... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:11

2022-07-03T11:11

2022-07-03T11:11

в мире

шавкат мирзиеев

узбекистан

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Жители Каракалпакии - автономной республики Узбекистана, в которой 1 июля прошли беспорядки из-за поправок в конституцию, - стали получать СМС-уведомления о сохранении суверенного статуса региона в новой конституции страны.В пятницу в столица Каракалпакии городе Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок был восстановлен. На следующий день власти автономии заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вел в регионе режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также и комендантский час с 19.00 мск до 05.00 мск на указанный период."Статьи 70, 71, 72, 73, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан останутся в текущей редакции и не будут меняться", - говорится в тексте СМС-уведомления, который минувшей ночью получили абоненты мобильных операторов Узбекистана, зарегистрированные в Каракалпакии.По данным местных СМИ, мобильный интернет в Каракалпакии практически недоступен с прошлых выходных, а в конце этой недели перестал работать и стационарный интернет. "Из-за этого не работают терминалы по приему оплаты, в магазинах дают продукты в долг, записывая данные покупателей в тетради. Телефонная связь и СМС при этом работают", - сообщает интернет-издание gazeta.uz.Автономная республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.Президент Шавкат Мирзиёев 2 июля в ходе поездки в Нукус предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете Каракалии. Глава Узбекистана на прошлой неделе предложил провести плебисцит по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан". Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. Всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.

https://ria.ru/20220703/uzbekistan-1799867494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шавкат мирзиеев, узбекистан, каракалпакстан