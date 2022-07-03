https://ria.ru/20220703/turisty-1799030299.html

Эксперты назвали самые популярные регионы России для отдыха в июле

Эксперты назвали самые популярные регионы России для отдыха в июле - РИА Новости, 03.07.2022

Эксперты назвали самые популярные регионы России для отдыха в июле

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей проанализировали спрос российских туристов и выяснили, где россияне выбирают гостиницы для отдыха в июле, а также РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T02:17

2022-07-03T02:17

2022-07-03T02:17

туризм

туризм

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей проанализировали спрос российских туристов и выяснили, где россияне выбирают гостиницы для отдыха в июле, а также во сколько им это обходится, Ostrovok.ru.В десятку самых популярных направлений на июль 2022 года вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Казань, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала.При этом наибольшее количество бронирований приходится на долю Краснодарского края – 28 процентов, или почти каждое третье.Заметный скачок в рейтинге самых популярных городов для отдыха в июле совершила Махачкала – в июле 2022 она занимает десятое место по количеству бронирований, хотя годом ранее была далеко за пределами первой тридцатки.Средняя стоимость ночи в российских отелях в июле составляет 4 140 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она практически не изменилась. Средняя продолжительность бронирования снизилась по сравнению с прошлым годом и составляет пять ночей (годом ранее – шесть ночей).Выбирая проживание в поездках по России, туристы отдают предпочтение трехзвездочным отелям (24 процента), апартаментам (19 процентов), гостевым домам (14 процентов).

https://ria.ru/20220623/puteshestviya-1797207944.html

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махачкала

санкт-петербург

сочи

москва

анапа

казань

калининград

геленджик

ростов-на-дону

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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