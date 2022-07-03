13:00 03.07.2022 (обновлено: 14:16 03.07.2022)
"Дайте кодовое название": Пушков высмеял "зашифровавшееся" посольство США
Сенатор Пушков призвал дать кодовое название посольству США в Москве, удалившему адрес
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации Российской Федерации
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации Российской Федерации
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщения СМИ о том, что американское посольство в Москве решило убрать свой адрес с сайта после переименования прилегающей к нему территории в площадь Донецкой Народной Республики.
Согласно информации на веб-странице дипмиссии, вместо точного адреса теперь указаны географические координаты.
"Это откровенно смешно. Так и посольство лучше перестать называть посольством, а дать ему кодовое название. Или просто писать электронный адрес", — написал сенатор в своем телеграм-канале.
Ранее жители российской столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". Территория, которая до этого была безымянной, располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой 22 июня открыл табличку площади с новым наименованием у здания американского посольства.