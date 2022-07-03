https://ria.ru/20220703/ssha-1799898719.html

"Дайте кодовое название": Пушков высмеял "зашифровавшееся" посольство США

"Дайте кодовое название": Пушков высмеял "зашифровавшееся" посольство США - РИА Новости, 03.07.2022

"Дайте кодовое название": Пушков высмеял "зашифровавшееся" посольство США

Сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщения СМИ о том, что американское посольство в Москве решило убрать свой адрес с сайта после переименования РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:00

2022-07-03T13:00

2022-07-03T14:16

в мире

петр толстой

госдума рф

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщения СМИ о том, что американское посольство в Москве решило убрать свой адрес с сайта после переименования прилегающей к нему территории в площадь Донецкой Народной Республики.Согласно информации на веб-странице дипмиссии, вместо точного адреса теперь указаны географические координаты."Это откровенно смешно. Так и посольство лучше перестать называть посольством, а дать ему кодовое название. Или просто писать электронный адрес", — написал сенатор в своем телеграм-канале.Ранее жители российской столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". Территория, которая до этого была безымянной, располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой 22 июня открыл табличку площади с новым наименованием у здания американского посольства.

https://ria.ru/20220701/posolstvo-1799613373.html

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Станислав Ванд

в мире, петр толстой, госдума рф, сша, алексей пушков