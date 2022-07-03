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"Дайте кодовое название": Пушков высмеял "зашифровавшееся" посольство США - РИА Новости, 03.07.2022
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"Дайте кодовое название": Пушков высмеял "зашифровавшееся" посольство США
"Дайте кодовое название": Пушков высмеял "зашифровавшееся" посольство США - РИА Новости, 03.07.2022
"Дайте кодовое название": Пушков высмеял "зашифровавшееся" посольство США
Сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщения СМИ о том, что американское посольство в Москве решило убрать свой адрес с сайта после переименования РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:00
2022-07-03T14:16
в мире
петр толстой
госдума рф
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщения СМИ о том, что американское посольство в Москве решило убрать свой адрес с сайта после переименования прилегающей к нему территории в площадь Донецкой Народной Республики.Согласно информации на веб-странице дипмиссии, вместо точного адреса теперь указаны географические координаты."Это откровенно смешно. Так и посольство лучше перестать называть посольством, а дать ему кодовое название. Или просто писать электронный адрес", — написал сенатор в своем телеграм-канале.Ранее жители российской столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". Территория, которая до этого была безымянной, располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой 22 июня открыл табличку площади с новым наименованием у здания американского посольства.
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в мире, петр толстой, госдума рф, сша, алексей пушков
13:00 03.07.2022 (обновлено: 14:16 03.07.2022)
 
"Дайте кодовое название": Пушков высмеял "зашифровавшееся" посольство США

Сенатор Пушков призвал дать кодовое название посольству США в Москве, удалившему адрес

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации Российской Федерации
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщения СМИ о том, что американское посольство в Москве решило убрать свой адрес с сайта после переименования прилегающей к нему территории в площадь Донецкой Народной Республики.
Согласно информации на веб-странице дипмиссии, вместо точного адреса теперь указаны географические координаты.
"Это откровенно смешно. Так и посольство лучше перестать называть посольством, а дать ему кодовое название. Или просто писать электронный адрес", — написал сенатор в своем телеграм-канале.
Ранее жители российской столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". Территория, которая до этого была безымянной, располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой 22 июня открыл табличку площади с новым наименованием у здания американского посольства.
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 15:57
Более 50 тысяч москвичей проголосовали за место для площади ЛНР
 
В миреПетр ТолстойГосдума РФСШААлексей Пушков
 
 
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