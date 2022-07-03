Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину
Премьер Словакии Хегер: страна может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Словакии Эдуард Хегер
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Архивное фото
ПРАГА, 3 июл – РИА Новости. Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину, сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера.
"Выступая по Чешскому ТВ, словацкий премьер Эдуард Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки", - говорится в сообщении.
"Но не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику", - цитирует ТВ Хегера.
Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В проекте временной охраны воздушного пространства Словакии, помимо ВВС Чехии, должны быть задействованы также ВВС Польши.