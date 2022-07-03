Рейтинг@Mail.ru
Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220703/slovakiya-1799926805.html
Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину
Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину - РИА Новости, 03.07.2022
Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину
Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину, сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на словацкого... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:41
2022-07-03T15:41
в мире
словакия
украина
чехия
миг-29
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792103399_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_54b0a095a1570ed61d191bcb73611970.jpg
ПРАГА, 3 июл – РИА Новости. Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину, сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера."Выступая по Чешскому ТВ, словацкий премьер Эдуард Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки", - говорится в сообщении."Но не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику", - цитирует ТВ Хегера.Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В проекте временной охраны воздушного пространства Словакии, помимо ВВС Чехии, должны быть задействованы также ВВС Польши.
https://ria.ru/20220627/pro-1798291598.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220621/frg-1797004660.html
словакия
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792103399_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9968d06343aa7d73555c26f52a8536d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, чехия, миг-29, f-16
15:41 03.07.2022
 
Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину

Премьер Словакии Хегер: страна может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Словакии Эдуард Хегер
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 3 июл – РИА Новости. Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину, сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера.
"Выступая по Чешскому ТВ, словацкий премьер Эдуард Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки", - говорится в сообщении.
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 04:36
СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО средней и большой дальности
"Но не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику", - цитирует ТВ Хегера.
Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В проекте временной охраны воздушного пространства Словакии, помимо ВВС Чехии, должны быть задействованы также ВВС Польши.
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 13:14В мире
СМИ: сделка ФРГ и Словакии по передаче Украине танков может сорваться
 
В миреСловакияУкраинаЧехияМиГ-29F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала