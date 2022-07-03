https://ria.ru/20220703/slovakiya-1799926805.html

Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину

Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину - РИА Новости, 03.07.2022

Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину

Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину, сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на словацкого... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:41

2022-07-03T15:41

2022-07-03T15:41

в мире

словакия

украина

чехия

миг-29

f-16

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ПРАГА, 3 июл – РИА Новости. Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину, сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера."Выступая по Чешскому ТВ, словацкий премьер Эдуард Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки", - говорится в сообщении."Но не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику", - цитирует ТВ Хегера.Сразу после 24 февраля минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В проекте временной охраны воздушного пространства Словакии, помимо ВВС Чехии, должны быть задействованы также ВВС Польши.

https://ria.ru/20220627/pro-1798291598.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/frg-1797004660.html

словакия

украина

чехия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, украина, чехия, миг-29, f-16