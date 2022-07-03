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Шольц объяснил свой ответ о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости, 03.07.2022
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Шольц объяснил свой ответ о гарантиях безопасности Украине
Шольц объяснил свой ответ о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости, 03.07.2022
Шольц объяснил свой ответ о гарантиях безопасности Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг обвинения, что его ответ на вопрос журналистки о гарантиях безопасности Украине был "высокомерным". РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:33
2022-07-03T17:33
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг обвинения, что его ответ на вопрос журналистки о гарантиях безопасности Украине был "высокомерным".На пресс-конференции, которая прошла во вторник в Эльмау, Шольцу несколько раз задали вопрос о гарантиях безопасности, которые страны G7 якобы готовят для Украины. Канцлер заявил, что "об этих гарантиях безопасности мы уже давно ведем переговоры с Украиной и между собой", эта тематика "была углублена" в Эльмау, но "это не может быть конкретизировано еще долгое время, чтобы об этом можно было рационально говорить сегодня". После этого заявления еще одна журналистка попыталась уточнить у Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности обещают Украине. Канцлер ответил, что "мог бы", и дал понять, что ответ на этом закончен. Ряд немецких СМИ посчитали такой ответ "высокомерным"."Я озвучиваю много информации о том, что происходит, я говорю о том, что мы тщательно обсуждаем в международном контексте, ищем решения. Но сейчас не время говорить о том, как это будет сделано, потому что это может вызвать кризис. И когда тебя спрашивают в третий раз об этом, то можно иногда и сказать, что я уже ответил на этот вопрос", - заявил Шольц телеканалу ARD.На уточняющий вопрос, не считает ли он, что иногда его заявления могут звучать "высокомерно", Шольц отметил, что он так не считает и не разделяет такой оценки.
https://ria.ru/20220629/smekh-1799047978.html
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в мире, украина, g7, ard, саммит g7
17:33 03.07.2022
 
Шольц объяснил свой ответ о гарантиях безопасности Украине

Канцлер Шольц отверг обвинения, что ответ о гарантиях безопасности Киеву был высокомерным

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг обвинения, что его ответ на вопрос журналистки о гарантиях безопасности Украине был "высокомерным".
На пресс-конференции, которая прошла во вторник в Эльмау, Шольцу несколько раз задали вопрос о гарантиях безопасности, которые страны G7 якобы готовят для Украины. Канцлер заявил, что "об этих гарантиях безопасности мы уже давно ведем переговоры с Украиной и между собой", эта тематика "была углублена" в Эльмау, но "это не может быть конкретизировано еще долгое время, чтобы об этом можно было рационально говорить сегодня". После этого заявления еще одна журналистка попыталась уточнить у Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности обещают Украине. Канцлер ответил, что "мог бы", и дал понять, что ответ на этом закончен. Ряд немецких СМИ посчитали такой ответ "высокомерным".
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На уточняющий вопрос, не считает ли он, что иногда его заявления могут звучать "высокомерно", Шольц отметил, что он так не считает и не разделяет такой оценки.
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