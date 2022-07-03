https://ria.ru/20220703/sholts-1799937754.html

Шольц объяснил свой ответ о гарантиях безопасности Украине

Шольц объяснил свой ответ о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости, 03.07.2022

Шольц объяснил свой ответ о гарантиях безопасности Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг обвинения, что его ответ на вопрос журналистки о гарантиях безопасности Украине был "высокомерным". РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:33

2022-07-03T17:33

2022-07-03T17:33

в мире

украина

g7

ard

саммит g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945342_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_2c9e25797d1d297cfe5d07eda21f2c00.jpg

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг обвинения, что его ответ на вопрос журналистки о гарантиях безопасности Украине был "высокомерным".На пресс-конференции, которая прошла во вторник в Эльмау, Шольцу несколько раз задали вопрос о гарантиях безопасности, которые страны G7 якобы готовят для Украины. Канцлер заявил, что "об этих гарантиях безопасности мы уже давно ведем переговоры с Украиной и между собой", эта тематика "была углублена" в Эльмау, но "это не может быть конкретизировано еще долгое время, чтобы об этом можно было рационально говорить сегодня". После этого заявления еще одна журналистка попыталась уточнить у Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности обещают Украине. Канцлер ответил, что "мог бы", и дал понять, что ответ на этом закончен. Ряд немецких СМИ посчитали такой ответ "высокомерным"."Я озвучиваю много информации о том, что происходит, я говорю о том, что мы тщательно обсуждаем в международном контексте, ищем решения. Но сейчас не время говорить о том, как это будет сделано, потому что это может вызвать кризис. И когда тебя спрашивают в третий раз об этом, то можно иногда и сказать, что я уже ответил на этот вопрос", - заявил Шольц телеканалу ARD.На уточняющий вопрос, не считает ли он, что иногда его заявления могут звучать "высокомерно", Шольц отметил, что он так не считает и не разделяет такой оценки.

https://ria.ru/20220629/smekh-1799047978.html

https://ria.ru/20220629/germaniya-1798939748.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, g7, ard, саммит g7