Шольц объяснил свой ответ о гарантиях безопасности Украине
Канцлер Шольц отверг обвинения, что ответ о гарантиях безопасности Киеву был высокомерным
© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг обвинения, что его ответ на вопрос журналистки о гарантиях безопасности Украине был "высокомерным".
На пресс-конференции, которая прошла во вторник в Эльмау, Шольцу несколько раз задали вопрос о гарантиях безопасности, которые страны G7 якобы готовят для Украины. Канцлер заявил, что "об этих гарантиях безопасности мы уже давно ведем переговоры с Украиной и между собой", эта тематика "была углублена" в Эльмау, но "это не может быть конкретизировано еще долгое время, чтобы об этом можно было рационально говорить сегодня". После этого заявления еще одна журналистка попыталась уточнить у Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности обещают Украине. Канцлер ответил, что "мог бы", и дал понять, что ответ на этом закончен. Ряд немецких СМИ посчитали такой ответ "высокомерным".
"Я озвучиваю много информации о том, что происходит, я говорю о том, что мы тщательно обсуждаем в международном контексте, ищем решения. Но сейчас не время говорить о том, как это будет сделано, потому что это может вызвать кризис. И когда тебя спрашивают в третий раз об этом, то можно иногда и сказать, что я уже ответил на этот вопрос", - заявил Шольц телеканалу ARD.
На уточняющий вопрос, не считает ли он, что иногда его заявления могут звучать "высокомерно", Шольц отметил, что он так не считает и не разделяет такой оценки.