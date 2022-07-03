https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799632153.html

Кто займет место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов

Кто займет место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов - РИА Новости, 03.07.2022

Кто займет место IKEA, Volkswagen и других западных гигантов

Российская экономика переориентируется на азиатский рынок: уже к осени в стране откроются индийские магазины одежды, станет больше китайских автомобилей, а... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:00

2022-07-03T10:33

экономика

технологии

владимир путин

виталий манкевич

александр борисов

москва

китай

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Елена Попова. Российская экономика переориентируется на азиатский рынок: уже к осени в стране откроются индийские магазины одежды, станет больше китайских автомобилей, а вместо европейских стройматериалов появятся иранские. Как новые международные партнеры помогут справиться с западными санкциями — разбиралось РИА Новости.Специи и благовонияЧисло антироссийских запретов уже перевалило за восемь тысяч. С рынка ушли 58 процентов западных компаний. Больше всего — британских, шведских и американских, свидетельствуют данные Йельской школы менеджмента. Эти фирмы занимались IT и коммуникациями, привозили товары выборочного спроса и массового потребления, обеспечивали потребности промышленности и энергетики.Чтобы ослабить негативные последствия, правительство занялось переориентацией экономики. "Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России", — заявил президент Владимир Путин.В прошлом году товарооборот между Москвой и Дели стал рекордным — более 12 миллиардов долларов. "Традиционно Россия импортирует из Индии фармацевтическую продукцию, текстиль, патоку из сахарного тростника и ее производные, — говорит президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. — Что касается одежды, то первыми на российский рынок могут выйти такие бренды, как поставщик товаров для дома Maspar и модный бренд Killer Jeans".Индийские предприниматели, добавляет он, в ближайшее время намерены заменить западных производителей одежды и товаров повседневного потребления.Например, в первых числах июля в Волгограде вместо итальянского Benetton откроется индийский дискаунтер Nagesh. Сеть уже работает в девяти крупных российских городах и пользуется спросом у покупателей. "Пока самые популярные товары — хна, индийский чай, специи, — перечисляет сотрудница магазина. — Но у нас большой ассортимент, начиная от сладостей и заканчивая сувенирами, парфюмерией, косметикой и одеждой".В России может появиться индийская электроника, а также золотые украшения и бижутерия, предполагает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов.Российский рынок, по его мнению, — один из самых открытых, поэтому проблем с выходом на него не будет. "Надо иметь желание, инвестиционные возможности и товар, — поясняет Борисов. — Нужно только изучить потребности рынка и постараться найти незанятые ниши".Сделано в КитаеПосле введения антироссийских санкций сближение с Китаем выглядит логичным ходом для многих предпринимателей. За первые четыре месяца 2022-го товарооборот между странами вырос почти на 26 процентов в годовом исчислении и превысил 51 миллиард долларов. Россия экспортирует нефть, природный газ и уголь. Китай продает промышленное и специализированное оборудование, смартфоны, обувь и транспортные средства."В Китай поступает немало запросов из России по импорту режущих инструментов, горнодобывающего оборудования, комплектующих. Частники из КНР активно ищут выходы на российский рынок в самых различных сферах — от автомобильных запчастей до продуктов питания и бытовых чистящих средств", — рассказывает Манкевич.Китайские государственные предприятия пока опасаются заходить на российский рынок из-за угрозы санкций. Но в стране есть компании, которые сами под ограничениями — именно они будут наиболее активны. "Так, на место Apple могут прийти ZTE, Xiaomi, BBK Electronics", — полагает аналитик.Санкции серьезно ударили по автопрому. В апреле на несколько месяцев приостановил работу "АвтоВАЗ". Компенсировать нехватку легковых автомобилей и импортных запчастей опять же способны китайские компании.При этом интерес россиян к брендам из КНР рос с прошлого года. Так, в июле 2021 года продали машин на 84 процента больше, чем в июле 2020-го. Спрос объясняется хорошим соотношением цены и качества, а также лучшей комплектацией по сравнению с японскими или немецкими производителями.Теперь у КНР появилось еще одно преимущество: легально обслуживать европейские автомобили все сложнее из-за дефицита запчастей. Китайцы ограничений не вводили, их машины будут ремонтировать в официальных центрах. В июне компания Chery заявила о намерениях поставлять в Россию три модели бренда Omoda.По словам Манкевича, Москва отвечает взаимностью — РАСПП помогает российским фирмам искать партнеров и организовывать поставки из Китая.Товарищ по санкциямАктивизировалось сотрудничество и с Ираном. С начала года Путин несколько раз созванивался с президентом Сейедом Эбрахимом Раиси. "В прошлом году наш товарооборот вырос на 81 процент, а за первые месяцы текущего года — еще на 31 процент. Наши отношения носят действительно глубокий, стратегический характер", — сказал российский лидер.Москва и Тегеран договорились ввести бартер для облегчения торговли: Иран будет импортировать сталь, а экспортировать автомобильные запчасти и газовые турбины. Часть иранских компаний уже подписала соответствующие контракты, сообщил министр торговли и промышленности Сейед Реза Фатеми Амин."У них сильная собственная промышленность. Там производят автомобильные комплектующие, нефтехимию, есть строительно-отделочные материалы, хотя и не в большом ассортименте. Иранские лекарства идут в Россию по линии Pfizer и Sanofi — продажи составляют порядка 82 миллионов долларов", — поясняет генеральный директор "РусИранЭкспо" Александр Шаров.Помимо прямых соглашений с Москвой, Тегеран может стать транспортным хабом для импорта товаров в Россию из третьих стран. "Иран имеет выход к Индийскому океану, поэтому такая возможность есть, — отмечает эксперт. — Это сразу откроет путь к Индии, Пакистану, Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну, Афганистану".Понятно, что Иран не сможет заместить все ниши. Если говорить о линейке газовых турбин, уточняет Шаров, то у них есть изделия на 120-180 мегаватт, автозапчасти, керамогранит и керамическая плитка.Глобальная переориентация"Переориентация экономики идет полным ходом. Выстраиваются цепочки доверия с евразийскими лидерами, перенаправляются товарные потоки — это касается и энергоресурсов, и высокотехнологичной продукции. Эти процессы уже привели к ухудшению товарного баланса в самом ЕС", — говорит экономист Василий Колташов.К странам БРИКС, считает он, могут подключиться и другие, например, африканские и латиноамериканские государства: "Меняется не только экономика России, а структура всей мировой торговли".Тем не менее перестроить экономическую модель не так просто. Ситуация, в которой оказалась Россия, — беспрецедентна. "Из Евросоюза шло 53 процента импорта, и теперь их нужно полностью закрыть. Такого нигде и никогда не было", — подчеркивает политолог Сергей Марков.По его словам, потоки импорта пока ограничены. "Так как доллар стоит в районе 50 рублей, а не 60 или 70, значит, больших контрактов нет, — продолжает эксперт. — Правительству нужно время, чтобы решить, что именно покупать в Китае, Индии или Иране, а что производить самим"."Еще одна сложность — вторичные санкции. Сперва правительства должны договориться о сотрудничестве, затем российская компания находит на азиатском рынке необходимый товар, а после местная фирма получает гарантии защиты от западных ограничений. На эту бюрократию уйдут месяцы", — указывает Марков.По его мнению, не стоит ожидать возвращения западных товаров в Россию: нужно рассчитывать на Азию, Восток и собственные силы.

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экономика, технологии, владимир путин, виталий манкевич, александр борисов, москва, китай, россия, брикс, apple, zte, санкции, санкции в отношении россии, иран, индия