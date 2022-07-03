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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2022
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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2022
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости страны и отметил, что совместными усилиями Москва и Минск... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T09:07
2022-07-03T09:11
владимир путин
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости страны и отметил, что совместными усилиями Москва и Минск будут наращивать конструктивные связи."Сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнёрства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьёзные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной в Telegram-канале Кремля.
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владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко
09:07 03.07.2022 (обновлено: 09:11 03.07.2022)
 
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент Путин предложил Белоруссии совместными усилиями наращивать конструктивные связи

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости страны и отметил, что совместными усилиями Москва и Минск будут наращивать конструктивные связи.
"Сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнёрства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьёзные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной в Telegram-канале Кремля.
Работа идет по графику – Путин о реализации союзных программ с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 13:16Союзное государство
Путин оценил темпы реализации союзных программ России и Белоруссии
 
Владимир ПутинБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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