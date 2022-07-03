09:07 03.07.2022 (обновлено: 09:11 03.07.2022)
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент Путин предложил Белоруссии совместными усилиями наращивать конструктивные связи
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости страны и отметил, что совместными усилиями Москва и Минск будут наращивать конструктивные связи.
"Сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнёрства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьёзные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной в Telegram-канале Кремля.