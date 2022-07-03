https://ria.ru/20220703/pozdravlenie-1799866291.html

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2022

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости страны и отметил, что совместными усилиями Москва и Минск... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T09:07

2022-07-03T09:07

2022-07-03T09:11

владимир путин

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости страны и отметил, что совместными усилиями Москва и Минск будут наращивать конструктивные связи."Сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнёрства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьёзные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20220701/soyuz-1799543549.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко