https://ria.ru/20220703/postradavshie-1799854556.html

Гладков заявил о трех пострадавших в Белгороде после серии хлопков

Гладков заявил о трех пострадавших в Белгороде после серии хлопков - РИА Новости, 03.07.2022

Гладков заявил о трех пострадавших в Белгороде после серии хлопков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде пострадали три человека. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T04:26

2022-07-03T04:26

2022-07-03T10:13

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде пострадали три человека.Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горит частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали двое, им уже оказывают медпомощь. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.Он также сообщил, что выезжает на место ЧП, а подробности будут позже.Как передает корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.Один из очевидцев рассказал РИА Новости, что местные жители услышали несколько хлопков."Повылетали стеклопакеты", - сообщил он.Услышав звуки, жители дома дома 25 по улице Маяковского выбежали на улицу, без вещей, но успев захватить собаку. Сейчас дом охвачен огнём.Многие жители близлежащих домов с чемоданами уезжают на собственных авто.

https://ria.ru/20220611/doma-1794794983.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, белгород