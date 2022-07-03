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В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 03.07.2022
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В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 03.07.2022
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 12.00 вторника, следует из данных прогностической РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:51
2022-07-03T20:51
москва
московская область (подмосковье)
общество
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 12.00 вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 12.00 5 июля.
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москва, московская область (подмосковье), общество, гидрометцентр
20:51 03.07.2022
 
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за угрозы пожаров объявили "желтый" уровень погодной опасности

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 12.00 вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 12.00 5 июля.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 08:52
Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоГидрометцентр
 
 
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