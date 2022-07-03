https://ria.ru/20220703/pogoda-1799963458.html

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 03.07.2022

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 12.00 вторника, следует из данных прогностической РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T20:51

2022-07-03T20:51

2022-07-03T20:51

москва

московская область (подмосковье)

общество

гидрометцентр

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 12.00 вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 12.00 5 июля.

https://ria.ru/20220702/voda-1799745587.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

москва, московская область (подмосковье), общество, гидрометцентр