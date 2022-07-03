https://ria.ru/20220703/pogoda-1799963458.html
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 03.07.2022
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 12.00 вторника, следует из данных прогностической РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:51
2022-07-03T20:51
2022-07-03T20:51
москва
московская область (подмосковье)
общество
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 12.00 вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 12.00 5 июля.
https://ria.ru/20220702/voda-1799745587.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, гидрометцентр
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье из-за угрозы пожаров объявили "желтый" уровень погодной опасности