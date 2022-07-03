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В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле

В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 03.07.2022

В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле

Температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1—1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T03:21

2022-07-03T03:21

2022-07-03T07:35

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1—1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным", - сказала также Макарова.При этом со вторника специалисты прогнозируют в Москве небольшие кратковременные дожди, но они будут локального характера, уточнила синоптик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва