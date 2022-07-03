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В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 03.07.2022
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В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 03.07.2022
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле
Температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1—1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T03:21
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1—1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным", - сказала также Макарова.При этом со вторника специалисты прогнозируют в Москве небольшие кратковременные дожди, но они будут локального характера, уточнила синоптик.
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общество, москва
03:21 03.07.2022 (обновлено: 07:35 03.07.2022)
 
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле

Синоптик Макарова заявила, что температура в Москве в июле будет выше климатической нормы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду
Девушки в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1—1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
"Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным", - сказала также Макарова.
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 10:59
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
При этом со вторника специалисты прогнозируют в Москве небольшие кратковременные дожди, но они будут локального характера, уточнила синоптик.
 
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