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В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле - РИА Новости, 03.07.2022
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле
Температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1—1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T03:21
2022-07-03T03:21
2022-07-03T07:35
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1—1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным", - сказала также Макарова.При этом со вторника специалисты прогнозируют в Москве небольшие кратковременные дожди, но они будут локального характера, уточнила синоптик.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
03:21 03.07.2022 (обновлено: 07:35 03.07.2022)
В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в июле
Синоптик Макарова заявила, что температура в Москве в июле будет выше климатической нормы