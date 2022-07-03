https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799897386.html

Число погибших при обстреле Белгорода ВСУ выросло до четырех

Число погибших при обстреле Белгорода ВСУ выросло до четырех - РИА Новости, 03.07.2022

Число погибших при обстреле Белгорода ВСУ выросло до четырех

Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин России, трое - граждане Украины, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:45

2022-07-03T12:45

2022-07-03T17:08

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799872315_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_35cc05dad11ebf93ea201026842a0a97.jpg

БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин России, трое - граждане Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков. Позднее он сообщил, что погибли три человека, а еще четверо, в том числе ребенок, пострадали."По погибшим, по информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, - четыре человека погибло: один из них гражданин РФ, трое - граждане Украине. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории РФ, и это верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях", - заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

белгород

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, россия