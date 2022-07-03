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Власти Запорожской области осудили задержание российского судна в Турции - РИА Новости, 03.07.2022
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Власти Запорожской области осудили задержание российского судна в Турции
Власти Запорожской области осудили задержание российского судна в Турции - РИА Новости, 03.07.2022
Власти Запорожской области осудили задержание российского судна в Турции
Задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения РФ в мировом голоде, это классический пример пиратства, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T18:39
2022-07-03T18:39
турция
бердянск
василий боднар
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения РФ в мировом голоде, это классический пример пиратства, заявил РИА Новости член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он не подтвердил и не опроверг информацию, что судно отгружалось в Бердянске, отметив, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию."Из сообщений (в СМИ – ред.) говорится, что на задержанном судне 4,5 тысячи тонн зерна, а на том, что было отправлено из нашего порта Бердянск, было 7 тысяч тонн. По сути это классическое пиратство. Даже если я 100 раз скажу, что это не наше зерно, его все равно задержат, даже если оно будет с Кубани или из Сибири. Оправдываться смысла никакого нет, это принципиальная охота на Россию", - добавил он.В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщает издание "Общественное", о задержании судна также сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, его судьбу решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас судно стоит перед входом в порт.Первое за несколько месяцев судно с грузом зерна (7 тысяч тонн) ушло из порта Бердянска 30 июня. Киев просил Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.
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турция
бердянск
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турция, бердянск, василий боднар, россия, запорожская область
18:39 03.07.2022
 
Власти Запорожской области осудили задержание российского судна в Турции

В администрации Запорожской области назвали задержание судна с зерном в Турции пиратством

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения РФ в мировом голоде, это классический пример пиратства, заявил РИА Новости член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Организаторы этой ситуации искусственно блокируют продажу зерна, начата охота на российские корабли, которые это зерно перевозят. Параллельно они обвиняют Россию в подготовке мирового голода и при этом не дают возможности России продавать свое зерно. Решения судов по вопросу задержания судна, насколько это понятно, нет. А у России уже есть презумпция виновности. Дальше ситуация будет только нагнетаться", - сказал РИА Новости Рогов.
Он не подтвердил и не опроверг информацию, что судно отгружалось в Бердянске, отметив, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию.
"Из сообщений (в СМИ – ред.) говорится, что на задержанном судне 4,5 тысячи тонн зерна, а на том, что было отправлено из нашего порта Бердянск, было 7 тысяч тонн. По сути это классическое пиратство. Даже если я 100 раз скажу, что это не наше зерно, его все равно задержат, даже если оно будет с Кубани или из Сибири. Оправдываться смысла никакого нет, это принципиальная охота на Россию", - добавил он.
В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщает издание "Общественное", о задержании судна также сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, его судьбу решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас судно стоит перед входом в порт.
Первое за несколько месяцев судно с грузом зерна (7 тысяч тонн) ушло из порта Бердянска 30 июня. Киев просил Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.
Зерно - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 10:44
В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск
 
ТурцияБердянскВасилий БоднарРоссияЗапорожская область
 
 
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