Власти Запорожской области осудили задержание российского судна в Турции
В администрации Запорожской области назвали задержание судна с зерном в Турции пиратством
Пшеница. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения РФ в мировом голоде, это классический пример пиратства, заявил РИА Новости член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Организаторы этой ситуации искусственно блокируют продажу зерна, начата охота на российские корабли, которые это зерно перевозят. Параллельно они обвиняют Россию в подготовке мирового голода и при этом не дают возможности России продавать свое зерно. Решения судов по вопросу задержания судна, насколько это понятно, нет. А у России уже есть презумпция виновности. Дальше ситуация будет только нагнетаться", - сказал РИА Новости Рогов.
Он не подтвердил и не опроверг информацию, что судно отгружалось в Бердянске, отметив, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию.
"Из сообщений (в СМИ – ред.) говорится, что на задержанном судне 4,5 тысячи тонн зерна, а на том, что было отправлено из нашего порта Бердянск, было 7 тысяч тонн. По сути это классическое пиратство. Даже если я 100 раз скажу, что это не наше зерно, его все равно задержат, даже если оно будет с Кубани или из Сибири. Оправдываться смысла никакого нет, это принципиальная охота на Россию", - добавил он.
В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщает издание "Общественное", о задержании судна также сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, его судьбу решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас судно стоит перед входом в порт.