https://ria.ru/20220703/piratstvo-1799944592.html

Власти Запорожской области осудили задержание российского судна в Турции

Власти Запорожской области осудили задержание российского судна в Турции - РИА Новости, 03.07.2022

Власти Запорожской области осудили задержание российского судна в Турции

Задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения РФ в мировом голоде, это классический пример пиратства, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T18:39

2022-07-03T18:39

2022-07-03T18:39

турция

бердянск

василий боднар

россия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения РФ в мировом голоде, это классический пример пиратства, заявил РИА Новости член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он не подтвердил и не опроверг информацию, что судно отгружалось в Бердянске, отметив, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию."Из сообщений (в СМИ – ред.) говорится, что на задержанном судне 4,5 тысячи тонн зерна, а на том, что было отправлено из нашего порта Бердянск, было 7 тысяч тонн. По сути это классическое пиратство. Даже если я 100 раз скажу, что это не наше зерно, его все равно задержат, даже если оно будет с Кубани или из Сибири. Оправдываться смысла никакого нет, это принципиальная охота на Россию", - добавил он.В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщает издание "Общественное", о задержании судна также сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, его судьбу решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас судно стоит перед входом в порт.Первое за несколько месяцев судно с грузом зерна (7 тысяч тонн) ушло из порта Бердянска 30 июня. Киев просил Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.

https://ria.ru/20220630/zerno-1799192890.html

турция

бердянск

россия

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турция, бердянск, василий боднар, россия, запорожская область