https://ria.ru/20220703/peskov-1799913564.html

У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков

У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2022

У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков

Европейские лидеры могут иметь разные точки зрения на последние события в мире, но чаще всего у них не хватает сил и внутреннего суверенитета, чтобы... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:32

2022-07-03T14:32

2022-07-03T14:34

дмитрий песков

в мире

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Европейские лидеры могут иметь разные точки зрения на последние события в мире, но чаще всего у них не хватает сил и внутреннего суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что так западные страны наносят себе ущерб."Европейские лидеры - они же все все-таки имеют за своими плечами свои страны, со своими интересами. И у них, действительно, могут быть разные точки зрения. Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами. Иногда им приходиться плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада. И они наносят себе ущерб. Они наносят ущерб тем людям, которые их избирают", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799910677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий песков, в мире, павел зарубин