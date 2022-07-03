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У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2022
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У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков
У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2022
У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков
Европейские лидеры могут иметь разные точки зрения на последние события в мире, но чаще всего у них не хватает сил и внутреннего суверенитета, чтобы... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:32
2022-07-03T14:34
дмитрий песков
в мире
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Европейские лидеры могут иметь разные точки зрения на последние события в мире, но чаще всего у них не хватает сил и внутреннего суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что так западные страны наносят себе ущерб."Европейские лидеры - они же все все-таки имеют за своими плечами свои страны, со своими интересами. И у них, действительно, могут быть разные точки зрения. Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами. Иногда им приходиться плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада. И они наносят себе ущерб. Они наносят ущерб тем людям, которые их избирают", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
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дмитрий песков, в мире, павел зарубин
14:32 03.07.2022 (обновлено: 14:34 03.07.2022)
 
У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: у лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Европейские лидеры могут иметь разные точки зрения на последние события в мире, но чаще всего у них не хватает сил и внутреннего суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что так западные страны наносят себе ущерб.
"Европейские лидеры - они же все все-таки имеют за своими плечами свои страны, со своими интересами. И у них, действительно, могут быть разные точки зрения. Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами. Иногда им приходиться плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада. И они наносят себе ущерб. Они наносят ущерб тем людям, которые их избирают", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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