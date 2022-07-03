14:32 03.07.2022 (обновлено: 14:34 03.07.2022)
У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: у лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Европейские лидеры могут иметь разные точки зрения на последние события в мире, но чаще всего у них не хватает сил и внутреннего суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что так западные страны наносят себе ущерб.
"Европейские лидеры - они же все все-таки имеют за своими плечами свои страны, со своими интересами. И у них, действительно, могут быть разные точки зрения. Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами. Иногда им приходиться плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада. И они наносят себе ущерб. Они наносят ущерб тем людям, которые их избирают", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".