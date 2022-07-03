https://ria.ru/20220703/pes-1799950977.html
Пес-волонтер помогает туристам ориентироваться в Санкт-Петербурге
Пес-волонтер помогает туристам ориентироваться в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 03.07.2022
Пес-волонтер помогает туристам ориентироваться в Санкт-Петербурге
Собака-волонтер каждый день "патрулирует" туристические маршруты города.
2022-07-03T19:29
2022-07-03T19:29
2022-07-03T19:29
новости - туризм
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799950239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f14d0bbe3904e9b53ae33141936c7cd4.jpg
Вместе с командой добровольцев пес помогает гостям столицы ориентироваться на местности, показывает достопримечательности Санкт-Петербурга и поднимает настроение прохожим.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799950239_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dade7ba79ea98b3596950d46d5fb1ad6.jpg
Пес-волонтер помогает туристам ориентироваться в Санкт-Петербурге
Пес-волонтер помогает туристам ориентироваться в Санкт-Петербурге
2022-07-03T19:29
true
PT0M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, санкт-петербург, видео
Пес-волонтер помогает туристам ориентироваться в Санкт-Петербурге
Собака-волонтер каждый день "патрулирует" туристические маршруты города.
2022-07-03T19:29
true
PT0M42S
Пес-волонтер помогает туристам ориентироваться в Санкт-Петербурге
Собака-волонтер каждый день "патрулирует" туристические маршруты города.
Вместе с командой добровольцев пес помогает гостям столицы ориентироваться на местности, показывает достопримечательности Санкт-Петербурга и поднимает настроение прохожим.