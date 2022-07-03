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Время для переговоров России и Украины не пришло, заявили в Белом Доме - РИА Новости, 03.07.2022
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Время для переговоров России и Украины не пришло, заявили в Белом Доме
Время для переговоров России и Украины не пришло, заявили в Белом Доме - РИА Новости, 03.07.2022
Время для переговоров России и Украины не пришло, заявили в Белом Доме
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения мирного диалога между... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:11
2022-07-03T17:11
владимир путин
джо байден
россия
украина
сша
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло."Сейчас США должны продолжать оказывать поддержку Украине – что мы и делаем. Президент (Владимир) Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас не подходящее время для такого рода обсуждений, и президент (РФ) Владимир Путин определенно не продемонстрировал признаков интереса к переговорам", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, считают ли в руководстве США необходимым подтолкнуть Москву и Киев к переговорам.Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, "которая лишь со стороны США уже превышает 7 миллиардов долларов".Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения конфликта на Украине, в то же время выделял Украине все новую военную помощь. На текущей неделе президент США Джо Байден отдельно подчеркнул, что его страна будет предоставлять Украине такого рода поддержку "настолько долго, насколько это потребуется".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, комментируя звучащие в последнее время воинственные заявления западных лидеров, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России и согласиться на них.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220626/matvienko-1798271170.html
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владимир путин, джо байден, россия, украина, сша, нато, в мире
17:11 03.07.2022
 
Время для переговоров России и Украины не пришло, заявили в Белом Доме

Джон Кирби заявил, что время для переговоров России и Украины пока не пришло

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло.
"Сейчас США должны продолжать оказывать поддержку Украине – что мы и делаем. Президент (Владимир) Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас не подходящее время для такого рода обсуждений, и президент (РФ) Владимир Путин определенно не продемонстрировал признаков интереса к переговорам", - сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, считают ли в руководстве США необходимым подтолкнуть Москву и Киев к переговорам.
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Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, "которая лишь со стороны США уже превышает 7 миллиардов долларов".
Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения конфликта на Украине, в то же время выделял Украине все новую военную помощь. На текущей неделе президент США Джо Байден отдельно подчеркнул, что его страна будет предоставлять Украине такого рода поддержку "настолько долго, насколько это потребуется".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, комментируя звучащие в последнее время воинственные заявления западных лидеров, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России и согласиться на них.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 13:09Специальная военная операция на Украине
Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией
 
Владимир ПутинДжо БайденРоссияУкраинаСШАНАТОВ мире
 
 
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