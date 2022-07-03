https://ria.ru/20220703/osvobozhdenie-1799918717.html
Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах
Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах - РИА Новости, 03.07.2022
Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что войска республики при поддержке вооруженных сил РФ 3 июля завершили освобождение ЛНР в ее... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:05
2022-07-03T15:05
2022-07-03T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
луганская народная республика
россия
лисичанск
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799886777_0:0:2938:1652_1920x0_80_0_0_98edfb838026488d7ba4c41be6e16dd3.jpg
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что войска республики при поддержке вооруженных сил РФ 3 июля завершили освобождение ЛНР в ее исторических границах."Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Также глава ЛНР поздравил всех с "этим новым Днём Великой Победы", который войдет "красной датой в календарь нашего Отечества".Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
лисичанск
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799886777_341:0:2843:1877_1920x0_80_0_0_df99bf5825140c855098ff2b039c15c7.jpg
Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики
Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики
2022-07-03T15:05
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, владимир путин, луганская народная республика, россия, лисичанск, леонид пасечник, донбасс
15:05 03.07.2022 (обновлено: 19:08 03.07.2022)
Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах
Пасечник: войска ЛНР завершили освобождение республики в исторических границах