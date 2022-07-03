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Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/osvobozhdenie-1799918717.html
Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах
Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах - РИА Новости, 03.07.2022
Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что войска республики при поддержке вооруженных сил РФ 3 июля завершили освобождение ЛНР в ее... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:05
2022-07-03T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
луганская народная республика
россия
лисичанск
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что войска республики при поддержке вооруженных сил РФ 3 июля завершили освобождение ЛНР в ее исторических границах."Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Также глава ЛНР поздравил всех с "этим новым Днём Великой Победы", который войдет "красной датой в календарь нашего Отечества".Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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лисичанск
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Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики
Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, луганская народная республика, россия, лисичанск, леонид пасечник, донбасс
15:05 03.07.2022 (обновлено: 19:08 03.07.2022)
 
Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах

Пасечник: войска ЛНР завершили освобождение республики в исторических границах

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУстановка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что войска республики при поддержке вооруженных сил РФ 3 июля завершили освобождение ЛНР в ее исторических границах.
"Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Также глава ЛНР поздравил всех с "этим новым Днём Великой Победы", который войдет "красной датой в календарь нашего Отечества".
Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛисичанскЛеонид ПасечникДонбасс
 
 
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