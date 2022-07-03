https://ria.ru/20220703/osvobozhdenie-1799918717.html

Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах

Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах - РИА Новости, 03.07.2022

Пасечник заявил об освобождении ЛНР в исторических границах

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что войска республики при поддержке вооруженных сил РФ 3 июля завершили освобождение ЛНР в ее... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:05

2022-07-03T15:05

2022-07-03T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

владимир путин

луганская народная республика

россия

лисичанск

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что войска республики при поддержке вооруженных сил РФ 3 июля завершили освобождение ЛНР в ее исторических границах."Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Также глава ЛНР поздравил всех с "этим новым Днём Великой Победы", который войдет "красной датой в календарь нашего Отечества".Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики 2022-07-03T15:05 true PT1M54S

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Наталья Макарова

в мире, сергей шойгу, владимир путин, луганская народная республика, россия, лисичанск, леонид пасечник, донбасс