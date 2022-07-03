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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Кировский район города Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град",... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T20:57

2022-07-03T20:57

2022-07-03T20:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Кировский район города Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.51 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"; 20.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Водяное - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

донецк (днр)

макеевка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), макеевка, украина, вооруженные силы украины