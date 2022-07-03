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Украинские войска обстреляли Михайловку и Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку и Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку и Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку и Новобахмутовку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:32
2022-07-03T20:32
2022-07-03T20:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
старомихайловка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Михайловку и Новобахмутовку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Михайловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в 18.20 украинские войска выпустили 30 гранат из АГС по Старомихайловке.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска четыре раза обстреливали Новобахмутовку, выпустив 18 снарядов калибром 122 миллиметра и десять неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров.
https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799891502.html
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донецкая народная республика, украина, старомихайловка, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Михайловку и Новобахмутовку в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Михайловки и Новобахмутовки со стороны украинских войск