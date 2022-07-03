https://ria.ru/20220703/obstrel-1799907678.html

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.07.2022

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:50

2022-07-03T13:50

2022-07-03T13:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска два раза обстреливали Александровку, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и 16 мин калибром 82 миллиметра.

https://ria.ru/20220703/obstrel-1799905876.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина