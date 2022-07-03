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При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/obstrel-1799907678.html
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:50
2022-07-03T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска два раза обстреливали Александровку, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и 16 мин калибром 82 миллиметра.
https://ria.ru/20220703/obstrel-1799905876.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
13:50 03.07.2022
 
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

В ДНР заявили, что при обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСобранные после обстрела осколки
Собранные после обстрела осколки - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Собранные после обстрела осколки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска два раза обстреливали Александровку, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и 16 мин калибром 82 миллиметра.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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