https://ria.ru/20220703/obstrel-1799907678.html
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:50
2022-07-03T13:50
2022-07-03T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789412958_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_7eac80b19a648b7e44252951d1cc93ce.jpg
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска два раза обстреливали Александровку, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и 16 мин калибром 82 миллиметра.
https://ria.ru/20220703/obstrel-1799905876.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789412958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7751b3c9401d9ba8a8dd874a505a8bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
В ДНР заявили, что при обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница