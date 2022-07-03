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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека
Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике увеличилось до четырех, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:37
2022-07-03T13:37
2022-07-03T13:37
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике увеличилось до четырех, сообщает штаб территориальной обороны республики.Ранее штаб сообщал о трех раненых."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Ясиноватой число раненых возросло до четырех человек", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска пять раз обстреливали Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть ракет из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека
В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека