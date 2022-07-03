https://ria.ru/20220703/obstrel-1799905876.html

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.07.2022

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека

Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике увеличилось до четырех, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:37

2022-07-03T13:37

2022-07-03T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике увеличилось до четырех, сообщает штаб территориальной обороны республики.Ранее штаб сообщал о трех раненых."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Ясиноватой число раненых возросло до четырех человек", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска пять раз обстреливали Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть ракет из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220703/obstrel-1799899321.html

https://ria.ru/20220703/belgorod-1799900995.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина