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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/obstrel-1799905876.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека
Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике увеличилось до четырех, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:37
2022-07-03T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике увеличилось до четырех, сообщает штаб территориальной обороны республики.Ранее штаб сообщал о трех раненых."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Ясиноватой число раненых возросло до четырех человек", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска пять раз обстреливали Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть ракет из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220703/obstrel-1799899321.html
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ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
13:37 03.07.2022
 
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека

В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали четыре человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике увеличилось до четырех, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Ранее штаб сообщал о трех раненых.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
13:03Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Ясиноватой число раненых возросло до четырех человек", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска пять раз обстреливали Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть ракет из БМ-21 "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Местные жители и полицейские у поврежденного жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
13:08Специальная военная операция на Украине
Власти рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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