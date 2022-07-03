Турчак вместе с Пушилиным вручили награды бойцам бригады "Пятнашка"
Турчак вместе с Пушилиным вручили награды бойцам бригады "Пятнашка", освобождающей ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным вручили награды бойцам бригады "Пятнашка", которая отмечает 3 июля восемь лет со дня образования, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Андрей Турчак вместе с Денисом Пушилиным и Дмитрием Саблиным вручили награды бойцам бригады "Пятнашка". Сегодня бригада отмечает 8 лет со дня образования", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили со ссылкой на слова Турчака, что в составе бригады – сотни героев, каждый день отстаивающих право братского народа на русский мир, героев, положивших жизни ради мира на Донбассе.
"Восемь лет по историческим меркам – немного, но эти 8 лет вместили в себя главное – ратный подвиг наших бойцов. За эти годы ребята выполнили много боевых задач во имя освобождения ДНР. Для меня особая честь вручить ребятам заслуженные боевые награды, быть сегодня среди них и рядом с легендарным командиром, Героем ДНР Ахрой Авидзба, который с 2014 годом руководит "Пятнашкой", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".
Сегодня в ДНР разрабатывают меры поддержки военнослужащих и ветеранов боевых действий, добавил Турчак.
"У нас они уже приняты. Уверен, что мы в короткие сроки гармонизируем все положения и в самое ближайшее время законодательство ДНР будет соответствовать нормам, которые уже действуют в России", - пояснил он.
Ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в Донецке. Также Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке, учреждение будет работать по принципу общественной приемной.