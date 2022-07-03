https://ria.ru/20220703/nagrady-1799941677.html

Турчак вместе с Пушилиным вручили награды бойцам бригады "Пятнашка"

Турчак вместе с Пушилиным вручили награды бойцам бригады "Пятнашка" - РИА Новости, 03.07.2022

Турчак вместе с Пушилиным вручили награды бойцам бригады "Пятнашка"

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным вручили награды бойцам бригады "Пятнашка", которая отмечает 3... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T18:10

2022-07-03T18:10

2022-07-03T18:10

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

единая россия

андрей турчак

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным вручили награды бойцам бригады "Пятнашка", которая отмечает 3 июля восемь лет со дня образования, сообщили в пресс-службе ЕР.В пресс-службе отметили со ссылкой на слова Турчака, что в составе бригады – сотни героев, каждый день отстаивающих право братского народа на русский мир, героев, положивших жизни ради мира на Донбассе.Сегодня в ДНР разрабатывают меры поддержки военнослужащих и ветеранов боевых действий, добавил Турчак."У нас они уже приняты. Уверен, что мы в короткие сроки гармонизируем все положения и в самое ближайшее время законодательство ДНР будет соответствовать нормам, которые уже действуют в России", - пояснил он.Ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в Донецке. Также Турчак открыл Центр юридической помощи ЕР в Донецке, учреждение будет работать по принципу общественной приемной.

https://ria.ru/20220607/veterany-1793716716.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, единая россия, андрей турчак