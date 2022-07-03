Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/naemnik-1799964070.html
Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ
Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал брошенные украинскими военными вещи, среди которых оказался паспорт гражданина Италии. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T21:00
2022-07-03T21:01
специальная военная операция на украине
италия
луганская народная республика
рамзан кадыров
сергей шойгу
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg
ПЯТИГОРСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал брошенные украинскими военными вещи, среди которых оказался паспорт гражданина Италии."Что только не найдешь среди брошенных вещей нациков, бандеровцев и шайтанов. На этот раз помощнику главы Чечни Апты Алаудинову в руки попал паспорт гражданина Италии. Этот неусидчивый молодой человек так рвался на поле боя, встать на защиту "сильной" только в отбитых умах властей Незалежной, что при первой же возможности свалил впопыхах, либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру. Во всяком случае нельзя исключать оба варианта", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
https://ria.ru/20220701/naemniki-1799656875.html
италия
луганская народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c17312210658fe32ab27078a7935df13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, луганская народная республика, рамзан кадыров, сергей шойгу, украина, донбасс
21:00 03.07.2022 (обновлено: 21:01 03.07.2022)
 
Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ

Глава Чечни Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди брошенных ВСУ вещей

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал брошенные украинскими военными вещи, среди которых оказался паспорт гражданина Италии.
"Что только не найдешь среди брошенных вещей нациков, бандеровцев и шайтанов. На этот раз помощнику главы Чечни Апты Алаудинову в руки попал паспорт гражданина Италии. Этот неусидчивый молодой человек так рвался на поле боя, встать на защиту "сильной" только в отбитых умах властей Незалежной, что при первой же возможности свалил впопыхах, либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру. Во всяком случае нельзя исключать оба варианта", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Полицейский автомобиль выезжает с территории суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 17:44Специальная военная операция на Украине
В ДНР предъявили обвинения еще двоим британским наемникам
 
Специальная военная операция на УкраинеИталияЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровСергей ШойгуУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала