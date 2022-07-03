https://ria.ru/20220703/naemnik-1799964070.html

Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ

Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал брошенные украинскими военными вещи, среди которых оказался паспорт гражданина Италии. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T21:00

2022-07-03T21:00

2022-07-03T21:01

специальная военная операция на украине

италия

луганская народная республика

рамзан кадыров

сергей шойгу

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg

ПЯТИГОРСК, 3 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал брошенные украинскими военными вещи, среди которых оказался паспорт гражданина Италии."Что только не найдешь среди брошенных вещей нациков, бандеровцев и шайтанов. На этот раз помощнику главы Чечни Апты Алаудинову в руки попал паспорт гражданина Италии. Этот неусидчивый молодой человек так рвался на поле боя, встать на защиту "сильной" только в отбитых умах властей Незалежной, что при первой же возможности свалил впопыхах, либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру. Во всяком случае нельзя исключать оба варианта", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий союзные войска установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

https://ria.ru/20220701/naemniki-1799656875.html

италия

луганская народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, луганская народная республика, рамзан кадыров, сергей шойгу, украина, донбасс