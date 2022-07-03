https://ria.ru/20220703/mirzieev-1799895483.html

Президент Узбекистана вновь прибыл в Нукус

Президент Узбекистана вновь прибыл в Нукус - РИА Новости, 03.07.2022

Президент Узбекистана вновь прибыл в Нукус

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье вновь прибыл в столицу Каракалпакии город Нукус, где два дня назад прошли беспорядки из-за поправок в... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:34

2022-07-03T12:34

2022-07-03T12:53

в мире

шавкат мирзиеев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье вновь прибыл в столицу Каракалпакии город Нукус, где два дня назад прошли беспорядки из-за поправок в конституцию страны, обстановка в регионе стабилизировалась, сообщает замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Ранее Мирзиёев посещал Нукус в субботу, после того как в пятницу в городе прошли беспорядки. В ходе поездки глава государства предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете Каракалпакии."Президент... пребывает в городе Нукусе Республики Каракалпакстан", - написал Асадов в своем Telegram-канале.По его данным, сегодня утром Мирзиёев провел видеоселекторное совещание с подключение ко всем районам Каракалпакии. "Хокимы (главы администраций – ред.) и начальники правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка."Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло", - добавил Асадов.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок был восстановлен. На следующий день власти региона заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее Мирзиёев вел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также и комендантский час с 19.00 мск до 05.00 мск на указанный период.Республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.

https://ria.ru/20220703/uzbekistan-1799867494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шавкат мирзиеев, узбекистан