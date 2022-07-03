https://ria.ru/20220703/mirzieev-1799895483.html
Президент Узбекистана вновь прибыл в Нукус
Президент Узбекистана вновь прибыл в Нукус - РИА Новости, 03.07.2022
Президент Узбекистана вновь прибыл в Нукус
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье вновь прибыл в столицу Каракалпакии город Нукус, где два дня назад прошли беспорядки из-за поправок в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:34
2022-07-03T12:34
2022-07-03T12:53
в мире
шавкат мирзиеев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье вновь прибыл в столицу Каракалпакии город Нукус, где два дня назад прошли беспорядки из-за поправок в конституцию страны, обстановка в регионе стабилизировалась, сообщает замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Ранее Мирзиёев посещал Нукус в субботу, после того как в пятницу в городе прошли беспорядки. В ходе поездки глава государства предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете Каракалпакии."Президент... пребывает в городе Нукусе Республики Каракалпакстан", - написал Асадов в своем Telegram-канале.По его данным, сегодня утром Мирзиёев провел видеоселекторное совещание с подключение ко всем районам Каракалпакии. "Хокимы (главы администраций – ред.) и начальники правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка."Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло", - добавил Асадов.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок был восстановлен. На следующий день власти региона заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее Мирзиёев вел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также и комендантский час с 19.00 мск до 05.00 мск на указанный период.Республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.
https://ria.ru/20220703/uzbekistan-1799867494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, шавкат мирзиеев, узбекистан
12:34 03.07.2022 (обновлено: 12:53 03.07.2022)
Президент Узбекистана вновь прибыл в Нукус
Президент Узбекистана Мирзиеев прибыл в Нукус, где два дня назад произошли беспорядки
ТАШКЕНТ, 3 июл – РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье вновь прибыл в столицу Каракалпакии город Нукус, где два дня назад прошли беспорядки из-за поправок в конституцию страны, обстановка в регионе стабилизировалась, сообщает
замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Ранее Мирзиёев посещал Нукус в субботу, после того как в пятницу в городе прошли беспорядки. В ходе поездки глава государства предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете Каракалпакии.
"Президент... пребывает в городе Нукусе Республики Каракалпакстан", - написал Асадов в своем Telegram-канале.
По его данным, сегодня утром Мирзиёев провел видеоселекторное совещание с подключение ко всем районам Каракалпакии. "Хокимы (главы администраций – ред.) и начальники правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка.
"Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло", - добавил Асадов.
В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана
. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок был восстановлен. На следующий день власти региона заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее Мирзиёев вел в Каракалпакстане
режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также и комендантский час с 19.00 мск до 05.00 мск на указанный период.
Республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.